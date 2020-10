Ngành cá hồi được dự báo phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19

Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn nguồn tin từ undercurrentnews cho biết, giá cá hồi và tôm dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới bởi nhu cầu tăng kết hợp với tăng trưởng sản lượng chậm hơn, tuy nhiên ngành cá hồi sẽ phục hồi nhanh hơn.

Trên đây là nhận định được đưa ra bởi nhà phân tích Gorjan Nikolik của Rabobank. Ông Nikolik lưu ý rằng, giá cá hồi có thể sẽ được đẩy lên vào cuối năm nay và năm sau do nguồn cung của Chile thắt chặt hơn, dự kiến ​​sẽ giảm 8% so với cùng kỳ vào năm 2021 và tiêu thụ phục hồi dần trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm. Ngành cá hồi châu Âu là một trong những thị trường hoạt động tốt nhất trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch. Giá cá tăng cao sẽ thúc đẩy ngành này phát triển nhanh hơn và phục hồi sớm.

Nhà phân tích Nikolik đồng thời cho rằng giá cá hồi tăng sẽ cao hơn và diễn ra lâu hơn mức dự kiến ​​trên thị trường tôm, vì chu kỳ sản xuất cá hồi diễn ra nhanh hơn nhiều và các nhà sản xuất có thể nhanh chóng tăng sản lượng nếu giá tăng.



Một báo cáo được công bố hồi cuối tháng 8/2020 bởi Pareto, Fish Pool cũng dự đoán giá cá hồi sẽ tiếp tục giảm ở châu Âu trong 6 tháng cuối năm 2020, nhưng triển vọng giá lại đầy hứa hẹn cho năm 2021 và 2022.