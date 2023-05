Ngành có lương trung bình 18-25 triệu/tháng, cao nhất có thể gấp 8 lần nhưng vẫn khát nhân lực trầm trọng

Ngành nghề quan trọng đang thiếu hụt cả lượng và chất

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin, chuyển đổi số, kỹ thuật số… ngày càng bùng nổ. Các cuộc tấn công mạng có tính chất ngày càng phức tạp, tinh vi cũng như mức độ phá hoại ngày càng cao.

Thống kê của Cục An toàn thông tin (ATTT) trong năm 2022, tổng số vụ tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 12.195, tăng 25,3% so với năm 2021. Trong đó, sự cố tấn công mạng, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến nhắm trực tiếp vào người dùng cá nhân đang có xu hướng gia tăng trong những tháng đầu năm 2023.

Điều này cho thấy vai trò của chuyên viên ATTT là vô cùng quan trọng. Nhu cầu nhân sự vận hành, bảo mật thông tin là tất yếu và không ngừng tăng. Tuy vậy, theo số liệu của Bộ TT-TT cho thấy, hiện Việt Nam mới có khoảng 50.000 lao động làm việc ở lĩnh vực này, trong khi nhu cầu thực tế vào khoảng 700.000 lao động. Như vậy, vẫn còn 93% nhu cầu chưa được đáp ứng.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục ATTT (Bộ TT-TT), cho biết, để đảm bảo ATTT, nguồn nhân lực là vấn đề then chốt. Tuy nhiên, hầu như các cơ quan, tổ chức nhà nước ở địa phương chưa có cán bộ chuyên trách về ATTT mà nhân viên phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) đang tạm thời đảm nhận.

Tình trạng này có thể sẽ "tiếp tục tiếp diễn và gia tăng" trong những năm sắp tới khi các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, các doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử, giao dịch điện tử ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Về cơ bản, trong bối cảnh chuyển giao sang nền công nghiệp 4.0 và xu hướng số hóa phát triển mạnh mẽ, không riêng gì các doanh nghiệp liên quan CNTT mới cần kỹ sư công nghệ, mà bất cứ doanh nghiệp sử dụng những công cụ hoặc sản phẩm dịch vụ có liên quan nền tảng công nghệ, đều cần một đội ngũ kỹ sư công nghệ để duy trì, phát triển, bảo mật... cho công ty.



Vì thế, tiềm năng để theo đuổi học tập, đào tạo và phát triển trong lĩnh vực này vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, các vị trí đang thiếu hụt, cần tuyển dụng mà học sinh, sinh viên hoặc người học nghề có thể tham khảo là: giám sát sự cố an ninh mạng; phân tích sự cố; chuyên gia tìm lỗ hổng…

Thu nhập "8 chữ số" ngay khi thạo việc

Theo thống kê tại Vietnamworks - website tuyển dụng trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, những nghề nghiệp như kỹ sư phần mềm, lập trình - chuyên gia bảo mật là các ngành nghề được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất hiện nay, cũng có nhu cầu tuyển dụng rất lớn.

Nếu có kỹ năng tốt về bảo mật cùng các kỹ năng chuyên môn và tìm được vị trí việc làm ưng ý, bạn sẽ có mức lương trung bình từ 18 - 25 triệu đồng/tháng.

Còn theo khảo sát của Trung tâm đào tạo ATTT CyberJutsu Academy thực hiện năm 2022 tại các công ty bảo mật cho thấy, mức lương trung bình của nhân sự ATTT có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi các sinh viên mới ra trường có lương trung bình 8 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Phó cục trưởng phụ trách Cục ATTT cũng đánh giá lĩnh vực CNTT nói chung và ATTT nói riêng cơ hội việc làm rất rộng mở, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao nghiêm trọng như hiện nay.

Ảnh minh họa: Internet

"Nếu bạn trẻ yêu thích làm việc trong lĩnh vực ATTT, có kiến thức và có kỹ năng sẽ được tuyển dụng với mức lương rất cao. Có thể gấp 3 - 4 lần so với kỹ sư CNTT bình thường. Lương tối thiểu không dưới 30 triệu đồng, cao nhất có thể lên đến 200 triệu đồng", ông Khoa nói.

Trên thực tế, để thu hút nhân lực an ninh mạng, nhiều công ty trong lĩnh vực ATTT sẵn sàng trả lương cao hàng ngàn USD vẫn không tuyển được người. Mức lương đưa ra tuyển dụng cũng đang là bài toán đau đầu đối với các doanh nghiệp.

Đối với các sinh viên tốt nghiệp trong ngành, đây đều là những cơ hội việc làm đa dạng, có mức thu nhập hấp dẫn.

Ngành ATTT học trường nào?

Với những bạn trẻ tốt nghiệp kỹ sư ngành ATTT, có thể làm chuyên viên bảo mật và hệ thống tại các ngân hàng, trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ internet; chuyên viên phân tích và phòng chống mã độc; chuyên viên phát triển phần mềm an toàn; chuyên viên mật mã; chuyên viên kiểm tra an ninh trên không gian mạng; chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu; chuyên viên điều tra tội phạm mạng; chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin; chuyên viên lập trình và phát triển ứng dụng nhằm đảm bảo ATTT; chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố ATTT…

Hiện nay, có khá nhiều trường đại học đào tạo ngành ATTT trên cả nước. Dưới đây là các trường tiêu biểu mà mọi người có thể tham khảo:

Đại học FPT;

Học viện Kỹ thuật Mật mã;

Học viện Kỹ thuật Quân sự;

Học viện An ninh Nhân dân;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng…

Chương trình học ngành ATTT nhìn chung sẽ trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về Lập trình hướng đối tượng, cấu trúc và giải thuật, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, an toàn mạng máy tính, cơ chế hoạt động của mã độc, mật mã học, lập trình hệ thống, hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập, an toàn mạng không dây và có dây, quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp…

(Tổng hợp)