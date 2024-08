Ngành công nghiệp Bangladesh cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng

Mới đây, tờ India Times (Ấn Độ) dẫn tuyên bố của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) cho biết đóng cửa hoàn toàn tất cả cơ sở sản xuất hàng may mặc, gây ra sự gián đoạn đáng kể cho ngành may mặc quan trọng của đất nước. Quyết định này diễn ra sau sự từ chức và ra đi đột ngột của Thủ tướng Sheikh Hasina.

Việc đóng cửa các nhà máy may mặc ở Bangladesh, trung tâm sản xuất hàng may mặc toàn cầu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thương hiệu lớn như H&M và Zara.

H&M lấy nguồn hàng may mặc từ hơn 1.000 nhà máy ở Bangladesh, trong khi Zara phụ thuộc nhiều vào các cụm sản xuất trong nước.

Các nhà máy may mặc xuất khẩu của Bangladesh đang bị ảnh hưởng bởi sự kiện chính trị.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị đang diễn ra, H&M tuyên bố rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Dhaka và sẽ không yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá cho bất kỳ sự chậm trễ nào do hoàn cảnh hiện tại gây ra.

Người phát ngôn của H&M cho biết: "Theo thông tin mới nhất, hầu hết các nhà máy đang dần mở cửa trở lại và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã đảm bảo với các nhà cung cấp rằng chúng tôi sẽ không yêu cầu giảm giá do sự chậm trễ trong tình hình hiện tại. Chúng tôi tiếp tục đánh giá tình hình hàng ngày”.

Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Ấn Độ (CITI) đã cảnh báo rằng nhiều thương hiệu toàn cầu dựa vào các nhà cung cấp Bangladesh sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn.

Sự chậm trễ và giảm tính sẵn có của sản phẩm có thể dẫn đến tác động đáng kể đến mức tồn kho và doanh số bán hàng trên thị trường bán lẻ toàn cầu.

Các nhà máy may mặc Bangladesh đóng cửa được cho sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu.

Inditex, công ty mẹ của Zara và Bershka, có hoạt động sản xuất quan trọng ở Bangladesh, với 150 nhà cung cấp và 273 nhà máy may, tuyển dụng gần một triệu công nhân.

Việc đóng cửa các nhà máy may mặc của Bangladesh trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đặt ra thách thức đáng kể cho ngành may mặc toàn cầu.

Với việc các thương hiệu lớn phụ thuộc nhiều vào sản xuất của Bangladesh, sự gián đoạn có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng trên thị trường bán lẻ toàn cầu. Khi tình hình phát triển, các bên liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến, hy vọng tìm ra giải pháp khôi phục sự ổn định và bình thường cho ngành quan trọng này.

Ngành may mặc quan trọng với kinh tế Bangladesh

Ngành may mặc có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Bangladesh, chiếm khoảng 83% tổng thu nhập của đất nước.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Bangladesh đã tạo ra sự bất ổn đáng kể. Các báo cáo về tình trạng cướp bóc ở Dhaka và các thành phố lớn khác đã xuất hiện, với hình ảnh những người biểu tình cướp phá dinh thự chính thức của Thủ tướng Sheikh Hasina lan truyền trên mạng xã hội. Đất nước hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp, chờ thành lập chính phủ lâm thời.

Năm 2020, Bangladesh mất vị trí thứ hai là nước xuất khẩu hàng may mặc sang Việt Nam khi thu về 27,47 tỷ USD so với 29,80 tỷ USD, theo trang Textile Today.

Việt Nam và Bangladesh liên tục cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng quốc gia xuất khẩu may mặc toàn cầu.

Bangladesh lấy lại vị trí đó vào năm 2021 với thu nhập từ xuất khẩu là 35,81 USD và cũng giữ được vị trí đó vào năm 2022. Ngoài ra, thị phần của Bangladesh trên thị trường may mặc toàn cầu đã tăng lên 7,9%.

Bangladesh đứng thứ hai về xuất khẩu hàng may mặc với tư cách là một quốc gia với xuất khẩu hàng may mặc đạt 45 tỷ USD vào năm 2022. Như thường lệ, Trung Quốc vẫn ở vị trí số một. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này, Bangladesh liên tục bị thách thức bởi một quốc gia khác ở châu Á là Việt Nam cũng vẫn giữ được vị trí thứ 3.

Trong khi đó, Báo cáo Đánh giá Thống kê Thương mại Thế giới năm 2023 phác thảo về xuất khẩu, thị phần và tốc độ tăng trưởng của 10 quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu.

Có thể thấy, Trung Quốc là nước xuất khẩu quần áo chính trên thị trường toàn cầu vào năm 2022 khi xuất khẩu hàng may mặc thông thường trị giá 182 tỷ USD, tuy nhiên, thị phần của Trung Quốc trong xuất khẩu quần áo toàn cầu đã giảm xuống 31,7% trong năm ngoái từ mức 32,8% vào năm 2021.

Trong cùng thời gian, Việt Nam giữ vị trí thứ ba về xuất khẩu hàng may mặc trị giá 35 tỷ USD, với thị phần 6,1%. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ tư với 3,5% thị phần toàn cầu và xuất khẩu hàng may mặc trị giá khoảng 20 tỷ USD vào năm 2022. Tiếp theo là Ấn Độ, với 3,1% thị phần và xuất khẩu hàng may mặc trị giá 18 tỷ USD.