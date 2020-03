Ngành fitness tại Việt Nam: Phân khúc cao cấp có California Fitness & Yoga đấu City Gym, mảng trung cấp chứng kiến hàng loạt tên tuổi cạnh tranh khốc liệt

Cách đây khoảng 10 năm, thị trường rèn luyện sức khỏe của Việt Nam khá yếu ớt và manh mún. Đến phòng tập đồng nghĩa với chui vào một không gian chật hẹp với các dụng cụ luyện tập cũ kỹ - sơ xài. Huấn luyện viên tập luyện cũng chỉ để nói cho hoành tráng, chứ cũng chẳng giúp được cho người tập là bao nhiêu.

Theo thời gian, với sự lớn mạnh của California Fitness & Yoga, thương hiệu phòng tập cao cấp ra đời từ năm 2007, thị trường này của Việt Nam phân hóa thành 2 nhóm: cao cấp và thấp cấp. Cao cấp với sự hiện diện của California Fitness & Yoga, còn thấp cấp là hàng trăm phòng tập lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Hiện tại, với sự xuất hiện của hàng loạt cái tên như City Gym, Unifit, Body Fit, 25 Fit, Jetts Fitness… thị trường phòng tập sức khỏe của Việt Nam đã tương đối hoàn chỉnh, với cả phân khúc cao cấp là California Fitness & Yoga cùng City Gym, trung cấp với Uni Fit, Body Fit, 25 Fit, Fit Center, Jetts Fitness… và thấp cấp là những phòng gym truyền thống còn lại.

"Trong một nghiên cứu về xu hướng tiêu dùng của Nielsen năm 2015 – 2016, Việt Nam đã đứng top 1 ở khu vực Đông Nam Á trong hạng mục sức khỏe, khi có 30% người dân trả cho rằng ‘sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi người’, tỷ lệ đó của thái Lan là 21%, Singapore là 18%; 7,1% GDP của Việt Nam là dùng đầu tư vào sức khỏe, trong khi Thái Lan là 6,5%, Singapore là 4,9%.

Trong một nghiên cứu khác của Kantar năm 2019, có 91% người Việt trả lời là rất lo lắng về sức khỏe trong khi năm 2017 chỉ có 89%; 82% tiết lộ là mình phải luyện tập thường xuyên để tốt cho sức khỏe trong khi năm 2017 có 79%. Chưa hết, 83% đàn ông và 73% phụ nữ thích đến phòng gym để tập luyện hơn là đi đến những nơi khác.

Thế nên, trong tương lai, chúng tôi có chiến lược là sẽ tập trung đẩy mạnh dịch vụ thẻ tín dụng vào lĩnh vực Lifestyle (29,9%) – trong đó có luyện tập ở phòng gym, ngoài du lịch và tiêu dùng hàng ngày", ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng Giám đốc VP Bank chia sẻ trong một sự kiện hợp tác với một thương hiệu phòng tập sức khỏe.

Cuộc chiến giữa California Fitness & Yoga và City Gym ở phân khúc cao cấp

Một góc phòng tập của California Fitness & Yoga tại Giga Mall - Quận Thủ Đức.

Trong hàng loạt thương hiệu có mặt trên thị trường phòng tập sức khỏe tại Việt Nam, nổi bật nhất không thể không nhắc đến California Fitness & Yoga. Năm 2007, trong khi mọi hiểu biết của người dùng tại Việt Nam còn rất sơ khai, sự xuất hiện của California Fitness & Yoga đã thổi một luồng gió mới mạnh mẽ vào thị trường này. Tuy nhiên, với mức giá trên 10 triệu đồng/năm và mức giá huấn luyện viên cá nhân trên dưới 500 ngàn đồng/giờ, không phải ai cũng có thể chạm tới những dụng cụ tập luyện hiện đại bên trong các trung tâm fitness ở đây.

Rõ ràng, về cơ sở vật chất, dịch vụ phòng tập, California Fitness & Yoga đứng top đầu Việt Nam, nhưng phương thức hoạt động của họ không tương đồng, đáng kể nhất là chuyện sale sản phẩm. Có lẽ do sự cạnh tranh quá khốc liệt, không chỉ nhân viên sale mà cả các huấn luyện viên riêng cũng đi bán hàng. Sự hỗn loạn này kéo theo phương cách bán hàng thiếu chuyên nghiệp đã đẩy ấn tượng của nhiều khách hàng với thương hiệu này xuống thấp.

Cụ thể, mỗi khách hàng khác nhau, nhân viên của California Fitness & Yoga sẽ bán với một mức giá khác nhau. Với khách này, 15 triệu đồng chỉ được tập 1 năm, nhưng với khách khác có thể là 2 năm; 1 giờ với huấn luyện viên cá nhân chỉ khoảng 500 ngàn đồng với người này nhưng 1 triệu đồng với người kia. Chuyện một khách hàng trả cho trung tâm này mức giá bao nhiêu cho một dịch vụ tùy thuộc vào khả năng ”mặc cả” của khách hàng đó!

Hiện nay, California Fitness & Yoga đã có một bảng giá cụ thể cho tất cả dịch vụ, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp, khách hàng thỏa thuận được giá thấp hơn bảng giá mà thương hiệu này đặt ra. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lí do cho hiện trạng nói trên là bởi nhiều nhân viên vì phải chạy doanh số, nên thường bán với giá thấp hơn thực tế khi phải chốt thành tích cuối tháng. Hoặc gói tập 500.000 đồng/giờ sẽ không tốt bằng gói 1 triệu đồng/giờ, huấn luyện viên của gói sau sẽ “xịn” hay dạy có tâm hơn gói trước.

Cách thức bán hàng bất cập này cộng với mức giá cao nhất thị trường đẩy California Fitness & Yoga vào không ít scandal kể từ khi thành lập đến nay.

Năm 2015, thương hiệu này từng bị kiện khi bán gói tập trị giá 27 triệu đồng cho học sinh lớp 10 mà không có sự đồng ý của bố mẹ. Trong năm 2018, hệ thống phòng tập này bị khoảng 200 khách hàng tụ tập phản đối, khi trung tâm California Centuryon Crescent đột ngột đóng cửa để chuyển đến địa điểm khác. Hay chuyện nhân viên California Fitness & Yoga đánh khách hàng và hủy thẻ của khách vì nghi ngờ những người đó vào trung tâm này hành nghề huấn luyện viên ‘chui’.

Tuy nhiên, nhờ vị thế tiên phong trên thị trường, California Fitness & Yoga nhanh chóng vượt qua các sự cố nói trên. Hiện tại, sau gần 12 năm kinh doanh ở thị trường Việt Nam, thương hiệu này đã có 35 phòng tập trên tại 8 thành phố lớn, cùng 3.000 nhân viên và 200.000 hội viên. Ngoài thương hiệu chính California Fitness & Yoga, doanh nghiệp quản lý California Fitness & Yoga còn có các thương hiệu mở rộng như Yoga Plus by California hay Centuryon by California – CLB trải nghiệm tập luyện cao cấp hơn so với thương hiệu chính.

Một phòng tập của City Gym ở Quận 10.

Trái ngược với ”lão tướng” kỳ cựu California Fitness & Yoga, “tân binh” City Gym chỉ mới ra đời vào tháng 6/2018. Tới thời điểm hiện tại, hệ thống này có 5 phòng tập đã đi vào hoạt động và 2 cái sắp đi vào hoạt động. Về cơ bản, mô hình kinh doanh của City Gym không khác gì nhiều California Fitness & Yoga. Song trong khi đàn anh thích đặt các phòng tập của mình ở tầng cao thì City Gym thích nằm ở tầng trệt, ở những vị trí đẹp nhất con đường hoặc tòa nhà.

Ngoài chiến lược kinh doanh và phân khúc giống California Fitness & Yoga, City Gym đã thu hút được không ít nhân sự từ California Fitness & Yoga sang làm việc, tất nhiên là với đãi ngộ cao hơn cũng những lời hứa hẹn ngọt ngào hơn. Trên website của City Gym, thương hiệu mới này đưa ra 5 lý do nên chọn City Gym, trong đó lý do đầu tiên là: Luôn minh bạch về giá các gói tập và quyền lợi hội viên trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng. Việc họ đang ‘nói kháy’ ai thì tất cả người quan tâm tới lĩnh vực này đều biết!

Dù đang có nhiều chiêu thức để đánh vào phân khúc cao cấp cũng như tìm cách đánh vào điểm yếu của đối thủ, song trong tương lai gần, City Gym có lẽ sẽ khó mà lay chuyển được vị thế đứng đầu của California Fitness & Yoga – thương hiệu đang vượt trội họ về nguồn lực, kinh nghiệm cho đến thị phần.

Phân khúc trung cấp trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Fit 25 và Jetts Fitness

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, đã có hàng loạt thương hiệu phòng tập sức khỏe thuộc phân khúc trung cấp xuất hiện tại TP. HCM để đáp ứng nhu cầu của phần đông dân số trẻ có thu nhập tốt tại đây. Có thể kể đến Body Fit với 4 trung tâm và có khá nhiều thể loại khác nhau như Yoga, Kickboxing, Aerobic, Pilates, võ thuật, nhảy; Fit Center với 2 phòng tập với thế mạnh về đội ngũ bác sỹ thể thao tư vấn trực tiếp; hay Unifit với 3 chi nhánh; Fit 24 đã có 5 phòng tập.

"Tôi muốn đầu tư cơ sở vật chất thiết bị hiện đại đạt chuẩn nhất tại Quận 7 để phục vụ nhu cầu cao của nhiều người quan tâm, nhất là giới văn phòng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây", ông Huỳnh Phương – Chủ tịch HĐQT hệ thống Unifit đã chia sẻ trong buổi ra mắt trung tâm gần nhất.

Máy tập EMS trong 1 trung tâm của 25 Fit.

Thương hiệu 25 Fit đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, khi vừa ký thoả thuận hợp tác với bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Công ty Nhượng quyền Retail & Franchise Asia, để trở thành đơn vị tiên phong về nhượng quyền thương hiệu mảng gym công nghệ tiện ích tại Việt Nam. Trong buổi ký kết thỏa thuận này, 25 Fit cũng đã ký 3 thỏa thuận nhượng quyền với các đơn vị nhận nhượng quyền.

Thế mạnh của 25 Fit là kết hợp nhuần nhuyễn công nghệ vào việc tập luyện, với công cụ ‘đinh’ là máy tập EMS. Máy tập EMS hay máy kích thích cơ bằng xung điện (electrical muscle stimulation) là công nghệ ra đời từ thế kỉ XVII, trải qua nhiều cải tiến đã được áp dụng thành công vào hoạt động luyện tập thể hình và vật lí trị liệu.

"Khi kết hợp máy tập EMS với các động tác nhắm vào từng nhóm cơ cụ thể sẽ giúp cho cả cơ sâu và cơ bề mặt hoạt động cùng một lúc, do đó đạt được kết quả gấp 6 lần so với tập gym thông thường. Nhờ xung điện kích thích thẳng vào các nhóm cơ, mà mỗi buổi tập 20 phút có thể đốt cháy được 1.200 calo, giúp cơ thể tăng cơ, giảm mỡ, đồng thời giảm cân nhanh", đại diện 25 FIT nói.

25 FIT thành lập chi nhánh đầu tiên vào tháng 7/2019 và đã mở thêm chi nhánh thứ hai sau đó 5 tháng. Đơn vị này quyết định sẽ mở rộng thêm 10 chi nhánh trong năm 2020 theo hình thức nhượng quyền.

Một cái tên khác gây chú ý không kém chính là Jetts Fitness. Jetts 24 Hour Fitness vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, Jetts Fitness chính thức trở thành thương hiệu phòng tập quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hoạt động xuyên suốt 24 giờ mỗi ngày.

Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, Jetts 24 Hour Fitness được thành lập từ năm 2007, là tập đoàn thể dục thể hình lớn nhất tại Úc và có hơn 187 câu lạc bộ tại quốc gia này. Ngoài Úc, Jetts Fitness còn có mặt tại New Zealand, Thái Lan, Anh, Hà Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, Jetts Fitness đang có hơn 250 câu lạc bộ hoạt động trên toàn thế giới với 250.000 thành viên.

Theo đó, các hội viên tại Việt Nam có thể tập luyện tại bất kỳ phòng tập nào thuộc hệ thống Jetts Fitness trên toàn thế giới, 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần mà không cần đóng thêm khoản phụ phí nào.

Theo ông Derrick Fort, Giám đốc điều hành Jetts 24 Hour Fitness Việt Nam, trong năm 2020 và 2021, kế hoạch của hệ thống này sẽ mở 24 phòng tập trên khắp toàn quốc. Cụ thể: Jetts Fitness sẽ mở 12 phòng tập tại TP. HCM trong năm nay và hướng đến mục tiêu mở rộng chuỗi phòng tập lên con số 24 trên khắp cả nước trong vòng hai năm.

Ông nhấn mạnh, các khu vực như Quận 2, 3, 5, Bình Thạnh và Tân Bình (TP. HCM) là những địa điểm mà Jetts Fitness hướng đến trong tương lai gần. Cho đến thời điểm hiện tại, thương hiệu lifestyle đến từ Úc này mới có một phòng tập tại Quận 1.

Hiện tại, trên thị trường, đã có sẵn thương hiệu cũng mở cửa 24/7 như Jetts Fitness là New Gym với 2 phòng tập tại Quận 7 và Quận Tân Bình.