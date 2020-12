Ngành ngân hàng cơ cấu thời hạn trả nợ 262 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay gần 32.000 tỷ đồng cho người dân miền Trung

Hôm nay (04/12/2020) tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị: "Giải pháp tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên".

Theo thống kê sơ bộ của chi nhánh các TCTD tại miền Trung và Tây Nguyên, đến 30/11/2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng do bão lũ khoảng 34 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 2% tổng dư nợ trên địa bàn, đối với 79.610 khách hàng.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, “Tình trạng bão lũ đặc biệt lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào mùa bão năm nay được đánh giá là đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực. Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, ngành ngân hàng đã và đang quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tín dụng, lãi suất ngân hang”.



Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Ngành ngân hàng đã rất nỗ lực và vào cuộc tích cực để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm, hạ lãi suất vay vốn, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để tạo điều kiện cho khách hàng giảm bớt áp lực về tài chính, tiếp cận vốn vay khôi phục sản xuất sau bão lũ; hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ theo quy định.

Đồng thời, NHNN cũng đã chỉ đạo kịp thời các TCTD tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, thực hiện công tác an sinh xã hội đối với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn về con người và tài sản, kho quỹ trong quá trình mưa lũ, thường xuyên cập nhật các thông tin để có giải pháp xử lý kịp thời.

Tại Hội nghị, lãnh đạo NHNN chi nhánh Quảng Nam, Quảng Bình, Kon Tum, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...là những tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng đã báo cáo về công tác hỗ trợ khắc phục thiệt hại trên địa bàn. Đại diện các TCTD tiếp tục thảo luận về giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ...Công tác hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại đã được các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tích cực triển khai. Đến 30/11/2020, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 262 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho dư nợ 31.958 tỷ đồng, cho vay mới 8.375 tỷ đồng; Riêng NHCSXH đang thực hiện thủ tục khoanh nợ 86 tỷ đồng, xóa nợ 470 triệu đồng.

Chính sách của NHNN trong thời gian tới sẽ tập trung trong vấn đề hỗ trợ vốn, hỗ trợ điều kiện về nguồn lực để tập trung, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bằng việc khoanh lại, hoãn, giãn những khoản nợ cũ mà bà con chưa có điều kiện trả nợ được, cho vay mới với mức lãi suất ưu đãi, lãi suất thấp để tạo điều kiện cho bà con có thể khôi phục lại khu vực sản xuất, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản đã bị thiệt hại do bão lũ. Bên cạnh đó, tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay tiêu dùng để bà con có nguồn và tiền để xây dựng lại nhà cửa, đổ vỡ, hỏng do bão lũ vừa qua. Cho vay tiêu dùng để mua sắm những trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình...Đây là những biện pháp tích cực để ngăn chặn tín dụng đen, lợi dụng những lúc khó khăn của bà con để tiếp cận với bà con.