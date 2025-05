Ngành Ngân hàng đạt nhiều thành quả trong Chuyển đổi số

Trong thời gian sắp tới, để thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, TTKDTM và đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới. Đồng thời, tăng cường giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, cảnh báo, khuyến nghị kịp thời về các vấn đề rủi ro, các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. NHNN cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về cơ chế, chính sách về thanh toán, chuyển đổi số; tăng cường kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cho người dân, nâng cao hiểu biết trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả.