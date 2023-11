Ngành ngân hàng phát hành 94.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm: Những nhà băng nào dẫn đầu?

Theo dữ liệu thống kê của Chứng khoán MB (MBS), tính đến ngày 25/10, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trong tháng 10 ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giảm 57% so với tháng trước, toàn bộ đều là phát hành riêng lẻ. Đa phần các đợt phát hành trong tháng đến từ nhóm Tài chính – Ngân hàng, chiếm hơn 53% tỷ trọng, lợi suất vào khoảng 5,8% - 8,6%.

Đáng chú ý, CTCP Vinhomes là tổ chức phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 5.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 12%, thời hạn 1,5-2 năm. Lãi suất cao nhất trong tháng là ghi nhận 12,5% từ đợt chào bán 1000 tỷ đồng của CTCP Saigon Capital với giá trị phát hành lên tới 1.000 tỷ đồng.

Theo MBS, hoạt động phát hành TPDN tích cực dần từ tháng 6. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 198,7 nghìn tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2022. Lãi suất TPDN bình quân trong 10 tháng đầu năm đạt 8,7%, cao hơn so với mức trung bình 7,9% của năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với gần 94.000 tỷ, (giảm 30% so với cùng kỳ) chiếm tỷ trọng 47% so với tổng giá trị.

MBS cho rằng việc các ngân hàng tích cực phát hành trái phiếu trong quý 3 nhằm đáp ứng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ mức 34% xuống 30%, áp dụng từ ngày 1/10/2023 theo Thông tư 08/2020.

Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu ngân hàng là 6,8%/năm, kỳ hạn bình quân 4,5 năm. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: ACB (16.400 tỷ đồng), Techcombank (14.000 tỷ đồng), OCB (11,2 nghìn tỷ đồng).

Xếp sau ngân hàng là nhóm ngành Bất động sản với tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 73.000 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 36%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu BĐS là 9,7%/năm, kỳ hạn bình quân là 3,6 năm.

Theo MBS, các doanh nghiệp BĐS phát hành giá trị lớn nhất gồm có: CT TNHH Capitaland Tower (12,2 nghìn tỷ đồng), CT TNHH Đầu tư và Phát triển Đô Thị Hưng Yên (7,2 nghìn tỷ đồng), CTCP Vinhomes (trị giá 5 nghìn tỷ đồng).

Mặt khác, hoạt động mua lại TPDN có phần chững lại trong các tháng gần đây. Trong quý 3, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt gần 57 nghìn tỷ đồng, giảm 29% so với quý 2 và giảm 6% so với cùng kỳ 2022. Trong tháng 10, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính khoảng hơn 7 tỷ đồng, giảm 34% so với tháng trước).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 183.430 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, tăng 18% so với cùng kỳ 2022, trong đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 47% tổng giá trị mua lại, nhóm ngành xây dựng và BĐS lần lượt chiếm tỷ trọng 14% và 13%.

Tính đến ngày 25/10, đã có khoảng 99 doanh nghiệp thông báo về việc chậm/hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu. MBS uớc tính tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 190 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% dư nợ TPDN của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.