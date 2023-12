Ngành Thuế hoàn thành dự toán trước 10 ngày

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tham dự và chỉ đạo Hội nghị chiều 21/12 (hàng đầu, hình bên trái).

Chia sẻ với doanh nghiệp, giảm thuế nuôi dưỡng nguồn thu

Theo bà Phạm thị Tuyết Lan, ước thực hiện cả năm 2023, tổng thu do cơ quan thuế quản lý vượt khoảng 5,5% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. Theo đó, có 16/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán; có 8/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ; có 47/64 Cục Thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023.

Với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, bên cạnh công tác tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các giải pháp về thuế, cơ quan Thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân.

“Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là 165.026 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn là 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm là 58.080 tỷ đồng. Việc ban hành và thực hiện các giải pháp nêu trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn”, Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế cho biết.

Đối với công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế cũng đã đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ như tiến hành rà soát, phân tích, phân loại nợ, xác định rõ nguyên nhân từng khoản nợ để áp dụng biện pháp thu nợ; đồng thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế để xử lý gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền nợ.

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp có khả năng nộp thuế nhưng chây ỳ, cơ quan Thuế kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu nợ theo quy định pháp luật về thuế. Trong năm 2023, toàn ngành Thuế đã thu hồi được 41.557 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 37.605 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.952 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh trên nền tảng số

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Mai Xuân Thành điều hành Hội nghị tổng kết của ngành Thuế diễn ra chiều 21/12.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Năm 2023, Tổng cục Thuế đã triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đi đầu trong khu vực ASEAN trong việc thu thuế từ qua Cổng TTĐT đối với nhà cung cấp nước ngoài xuyên biên giới.

“Đến nay đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nước ngoài đã nộp là 8.096 tỷ đồng, trong đó đã có 6.896 tỷ đồng khai, nộp trực tiếp qua Cổng TTĐT và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay”, báo cáo Thuế cho hay.

Đối với Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế, đến nay cũng đã ghi nhận 357 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin… Cơ quan Thuế đã tiến hành truy thu, xử lý vi phạm đối với 179 doanh nghiệp và 1.061 cá nhân có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử với số tiền khoảng 275 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngành Thuế đã triển khai các ứng dụng bản đồ số như bản đồ số về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản, bản đồ số các mỏ khoáng sản, bản đồ số hộ kinh doanh.

Trong đó, bản đồ số hộ kinh doanh đã được xây dựng và đưa vào triển khai trên ứng dụng Etax Mobile giúp cho cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của người dân và giữa các hộ kinh doanh với nhau, tạo công bằng, minh bạch.

Trong bối cảnh dự báo kinh tế còn khó khăn trong năm 2024, ngành Thuế sẽ tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024 được Quốc hội giao là 1.486.413 tỷ đồng. Trong đó thu dầu thô là 46.000 tỷ đồng; thu nội địa là 1.440.413 tỷ đồng.

“Năm 2024, ngành Thuế sẽ theo dõi sát tình hình thực tế, để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu”, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết.