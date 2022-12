Ngành Thuế thu ngân sách vượt dự toán 285.200 tỷ đồng

Đây là số liệu được Tổng Cục Thuế công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 tổ chức chiều nay 15/12.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nội địa: ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh (vượt 240.500 tỷ đồng), tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.064.657 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán pháp lệnh (vượt 149.657 tỷ đồng), tăng 5,3% so với thực hiện năm 2021.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023

Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 115,7%; Khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 108,1%; Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%…



Có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thu từ khu vực DNNN tăng 8,7%; Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 2,5%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; Thuế TNCN tăng 24,6%; Lệ phí trước bạ tăng 21,3%; Thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%...

Có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: 2 thành phố lớn là TP.HCM và TP.Hà Nội đã cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng; thu từ khối DN lớn do Cục Thuế DN lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245.000 tỷ đồng.

Cả nước có 8 địa phương thu thuế trên 30.000 tỷ đồng, 4 địa phương trên 20.000 tỷ đồng và 18 địa phương cán mốc trên 10.000 tỷ đồng.

Trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và DN, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng. Trong đó: giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ khoảng 20.040 tỷ đồng; giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay ước khoảng 26.307 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP khoảng 96.316 tỷ đồng; gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ khoảng 9.603 tỷ đồng...

Năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.882 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.192 tỷ đồng; giảm lỗ là 43.455 tỷ đồng.

Trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Một trong những điểm nhấn của ngành Thuế trong năm 2022 đó là triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên toàn quốc. Đến ngày 1/7, trên cả nước 100% số DN đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng HĐĐT và 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển sang sử dụng HĐĐT với tổng số HĐĐT đã được phát hành là trên 2,1 tỷ hóa đơn.

Trong năm 2022, Tổng cục Thuế đã công bố và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Đến nay, đã có 42 NCCNN lớn trên khắp thế giới đã đăng ký, kê khai nộp thuế trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử NCCNN của Tổng cục Thuế với tổng số thuế đã kê khai, nộp thuế là 3.444 tỷ đồng. Trong đó, một số NCCNN kê khai, nộp thuế lớn như: Meta (Facebook), Google, TikTok; Microsoft, eBay,…).

Tổng cục Thuế chính thức kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử

Cùng với đó, để đáp ứng cho việc tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT), chiều nay 15/12, Tổng cục Thuế chính thức kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin TMĐT.



Cổng thông tin TMĐT nhằm đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn TMĐT. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân./.