Ngành thuế tích cực vào cuộc để các chính sách hỗ trợ sớm tới đúng địa chỉ

DN thiệt hại nặng, khó phục hồi sớm

Cho đến những ngày đầu tháng 10, TP. Hải Phòng, một trung tâm công nghiệp, dịch vụ hàng đầu của Miền Bắc vẫn còn cảnh cây cối đổ ngổn ngang, biển quảng cáo hư hỏng, nhà xưởng tốc mái, sập đổ...

Thống kê thiệt hại kinh tế sơ bộ do bão số 3 tại Hải Phòng ước tính lên tới gần 12,3 nghìn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp (DN), đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất buộc phải tạm ngừng hoạt động vì hư hại cơ sở vật chất và gián đoạn nguồn cung nguyên liệu. Tình trạng đình trệ này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các DN mà còn làm giảm nguồn thu ngân sách địa phương, gây khó khăn cho các dự án phát triển hạ tầng.

Ông Đào Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Hường, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) với gần 300 lao động và chuyên xuất khẩu giày da sang các nước Mỹ, Hàn Quốc. Những năm trước DN, nộp thuế khoảng 4,5 tỷ đồng và DN nộp đều không nợ thuế.

Đợt bão vừa qua, DN đã chịu thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng (bao gồm khoảng 30 tỷ đồng tiền nhà xướng máy móc và 20 tỷ đồng tiền nguyên vật liệu sản xuất). Đáng lo ngại do vừa chuyển địa điểm, mở rộng đầu tư từ tháng 7/2024, nên DN này mới mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy.

"Với thiệt hại xảy ra, DN dự kiến ngay cả khi được hỗ trợ thì DN và mọi thứ thuận lợi thì cũng phải mất vài năm để phục hồi tình hình tài chính. DN cũng phải sử dụng tiền vay để đầu tư sản xuất kinh doanh, do đó, mong muốn các ngân hàng cũng hỗ trợ về miễn giảm lãi suất, gia hạn nợ", ông Đào Văn Dũng.

Tuy nhiên, theo ông Đào Văn Dũng, theo quy định hiện tại việc xác định giá trị thiệt hại gặp nhiều khó khăn, do yêu cầu hồ sơ phải có xác nhận từ các cơ quan có thẩm quyền như UBND xã, phường, Công an xã, phường, cơ quan tài chính và cơ quan giám định độc lập. Do đó, DN mong muốn có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để giải quyết nhanh chóng hơn nữa cho công ty.

Một đoạn đê bị vỡ tại khu du lich Hòn Dấu - Đồ Sơn - Hải Phòng - Ảnh: VGP/HT

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế du lịch Hòn Dấu chia sẻ: Khu kinh doanh nghỉ dưỡng của ông bị hư hỏng nặng bao gồm máy tạo sóng trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu vui chơi và khoảng 300m kè biển bị sụt vỡ. Uớc tính tổng thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

"Việc xác định thiệt hại gây khó khăn trong việc được hưởng chính sách miễn giảm thuế. Công ty của ông đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dưới sự hỗ trợ của cán bộ thuế", đại diện Khu du lịch Hòn Dấu nói.

Đại diện các DN phản ánh: Sau khi cơn bão đi qua, cán bộ ngành thuế đã liên hệ, tìm hiểu thiệt hại. Khi có các chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các cán bộ thuế đã liên hệ, phổ biến thông tin cho DN, động viên lúc khó khăn nhất.

Thuế sát sao hỗ trợ các DN thụ hưởng chính sách hỗ trợ

Để hỗ trợ các DN phục hồi sau thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân; giao Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước… Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi 26 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, DN bị tổn thất do mưa lũ. Công văn 4062/TCT-CS năm 2024 ngày 13/9/2024 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn đầy đủ về miễn, giảm, gia hạn thuế với DN, hộ kinh doanh bị tổn thất do bão số 3

Ông Vũ Huy Khuê, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết: Cục Thuế đã ngay lập tức biên soạn tài liệu hướng dẫn chi tiết về chính sách, hồ sơ để người nộp thuế bị thiệt hại do bão số 3 có thể áp dụng gia hạn, giảm thuế hoặc miễn thuế.

Các hướng dẫn này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục và gửi trực tiếp đến từng người nộp thuế qua email, Zalo... Cục Thuế cũng đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo đài để tuyên truyền rộng rãi.

Đặc biệt, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng và chi cục thuế hỗ trợ tích cực, khi tiếp nhận yêu cầu miễn, giảm, gia hạn tiền nộp thuế của người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, phải ưu tiên hỗ trợ nhanh nhất cho người nộp thuế để hỗ trợ người nộp thuế sớm khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cục cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề về thủ tục hành chính, cung cấp hồ sơ thuế và chứng từ liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và DN bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc xác định giá trị thiệt hại của tổ chức, cá nhân, DN theo quy định.

DN kỳ vọng sự sát sao, đồng hành hỗ trợ của ngành thuế sẽ giúp DN vượt qua thời điểm khó khăn - Ảnh: VGP/HT

Phó Cục trưởng Vũ Huy Khuê thông tin: Hồ sơ mà người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai gửi đến cơ quan thuế có trường hợp hỗ trợ khác nhau như đề nghị áp dụng giãn, giảm, gia hạn, hay miễn tiền chậm nộp...

Tuy nhiên, các DN cần chuẩn bị một số loại hồ sơ chủ yếu gồm: Đơn đề nghị áp dụng, tài liệu xác nhận về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai của cơ quan có thẩm quyền; tài liệu định giá trị vật chất bị thiệt hại của cơ quan tài chính hoặc cơ quan giám định độc lập; tài liệu về việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chứng từ bồi thường thiệt hại (nếu có)....

Ông Vũ Huy Khuê cho biết, tính đến thời điểm này, mặc dù các nội dung về chính sách gia hạn, miễn thuế, giảm thuế đã được triển khai đến từng người nộp thuế, có trên 20 người nộp thuế gửi công văn nhưng vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ, xác nhận theo quy định đề nghị được miễn, giảm, gia hạn tiền nộp thuế.

"Hầu hết người nộp thuế trên địa bàn hiện trước mắt vẫn phải tập trung sửa chữa tài sản, khôi phục sản xuất sau bão. Đồng thời, người nộp thuế đang hoàn thiện hồ sơ giám định về thiệt hại vật chất cũng như bồi thường của bên bảo hiểm (nếu có). Do vậy, đến nay Cục Thuế vẫn đang khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ để gửi cơ quan thuế", đại diện Cục Thuế TP. Hải Phòng thông tin.

Phó Cục trưởng Vũ Huy Khuê khẳng định: Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người nộp thuế hỗ trợ giảm thiệt hại, từ đó vượt qua khó khăn do bão số 3 gây ra, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn-Kiến Thụy khuyến nghị thêm: Các DN cần sớm thống kê thiệt hại và có xác nhận của đơn vị thẩm định độc lập để hoàn thiện hồ sơ.

"Trong trường hợp nghiên cứu các hướng dẫn và vẫn không rõ, DN có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ thuế để hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ đầy đủ hơn", lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn-Kiến Thụy nói.