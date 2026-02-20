Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết

20-02-2026 - 09:47 AM | Bất động sản

Mùng 4 Tết được đánh giá là một trong những ngày đẹp nhất đầu năm Bính Ngọ để tiến hành các việc quan trọng như mở hàng, khai trương, mở kho, giao dịch, ký kết, xuất hành xa, khai bút đầu năm, đi lễ chùa cầu bình an…

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp quan tâm đến việc chọn ngày đẹp mở hàng, khai trương đầu xuân với mong muốn “đầu xuôi đuôi lọt”, cả năm làm ăn hanh thông. Theo gợi ý của các chuyên gia phong thủy, Mùng 4 Tết được xem là ngày đại cát hiếm có trong những ngày đầu năm.

Cụ thể, Mùng 4 Tết (20/2 dương lịch) được đánh giá là một trong những ngày đẹp nhất đầu năm Bính Ngọ để tiến hành các việc quan trọng như mở hàng, khai trương, mở kho, giao dịch, ký kết, xuất hành xa, khai bút đầu năm, đi lễ chùa cầu bình an…

Đặc biệt, ngày này rất phù hợp với các ngành hàng liên quan đến thực phẩm, văn phòng phẩm, công nghệ, thời trang may mặc… nếu muốn chọn ngày đẹp để lấy may.

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết- Ảnh 1.

Các tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Dậu được khuyến nghị hạn chế đứng tên làm việc lớn trong ngày Mùng 4 Tết. Ảnh minh họa.

Trong ngày Mùng 4 Tết, có các khung giờ đẹp gồm 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Hướng xuất hành tốt gồm Tây Bắc (Hỷ thần) và Đông Nam (Tài thần).

Tuy nhiên, các tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Dậu được khuyến nghị hạn chế đứng tên làm việc lớn trong ngày này.

Nếu không kịp khai trương vào Mùng 4, gia chủ có thể tham khảo các ngày như:

Mùng 6 Tết (22/2): Khá cát lành, có thể mở hàng nhưng năng lượng ở mức vừa phải.

Mùng 9 Tết (25/2): Năng lượng ổn định, thích hợp khai trương, xuất hành.

Mùng 10 Tết (26/2): Ngày cát lành, tốt cho giao dịch, ký kết, mở hàng lấy may.

Một số ngày đầu năm Bính Ngọ được dân gian đánh giá không phù hợp để tiến hành việc trọng đại:

Mùng 3 Tết: Ngày Tam Nương sát, nên tránh khai trương lớn.

Mùng 5 Tết: Ngày Nguyệt kỵ, làm việc lớn dễ dang dở.

Mùng 7 Tết: Ngày Tam Nương sát, không nên mở hàng lớn.

Mùng 8 Tết: Ngày Sát chủ, nên tránh việc trọng đại.

Những ngày này phù hợp hơn với hoạt động nhẹ nhàng như đi lễ chùa, chúc Tết, làm từ thiện.

Bên cạnh việc chọn ngày, nhiều gia chủ còn xem tuổi người mở hàng để tăng cát khí. Việc lựa chọn thường dựa vào nguyên tắc tam hợp, lục hợp và ngũ hành tương sinh.

Một số tuổi được đánh giá đẹp trong năm Bính Ngọ gồm:

Tuổi Dần (1986, 1998): Thuộc tam hợp với Ngọ, tượng trưng cho sự hỗ trợ mạnh mẽ, thúc đẩy công việc phát triển.

Tuổi Tuất (1982, 1994): Cũng nằm trong tam hợp với Ngọ, giúp công việc ổn định, bền vững, dễ gặp quý nhân.

Tuổi Mùi (1991, 2003): Thuộc lục hợp với Ngọ, mang ý nghĩa bổ trợ, hóa giải khó khăn, tăng tài lộc.

Tuổi Thìn (1988, 2000): Được đánh giá có vượng khí trong năm Bính Ngọ, giúp khởi đầu thuận lợi.

Tuổi Tỵ (1989, 2001): Không thuộc tam hợp nhưng nếu hợp mệnh với gia chủ vẫn có thể mang lại năng lượng tích cực.

Một số lưu ý khi khai trương đầu năm như nên chọn giờ đẹp trong ngày đã định, tránh các tuổi xung trực tiếp với ngày khai trương, giữ không khí vui vẻ, hạn chế tranh cãi trong ngày mở hàng, có thể chuẩn bị phong bao lì xì, lời chúc may mắn để tăng sinh khí đầu năm…

Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược kinh doanh rõ ràng và tinh thần tích cực bởi ngày tốt chỉ là điểm khởi đầu, thành công lâu dài còn phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi người trong cả năm.

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

