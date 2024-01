Ngay lúc này: 2 chàng "hiệp sĩ" có hoạt động ý nghĩa nhất đều giữ lượt vote trong Top 10 đường đua WeChoice Awards

Nếu lượng "fan" của Trung là những "anh chị nuôi", là thầy cô từ khắp điểm trường được Dự án "Nuôi em" hỗ trợ, là những người cảm phục cho hành trình của Trung... thì “fan” của FAS Angel chính là những người may mắn đã từng được nhóm nâng niu sự sống và cả những người được truyền cảm hứng từ câu chuyện của nhóm.

Với lượt ủng hộ đông đảo, hiện tại - ngày 11/1, dự án Nuôi em của "hiệp sĩ núi rừng" Hoàng Hoa Trung và FAS Angle của "hiệp sĩ áo cam" Phạm Quốc Việt đang lần lượt xếp vị trí thứ 7 và 8 trong Hạng mục Nhân Vật truyền cảm hứng của We Choice Adwards 2023.

2 chàng trai với 2 dự án vì cộng đồng đang "sát nút" nhau trong Top 10 đường đua WeChoice Awards

Trùng hợp, đây cũng là 2 dự án cộng đồng đã nhận được Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023.

Hoàng Hoa Trung: Bữa cơm nhỏ nuôi ước mơ to và dự án Nuôi em

33 tuổi, Hoàng Hoa Trung nổi tiếng và được nhiều người yêu mến bởi ý tưởng mỗi người có thể nhận nuôi cơm trưa cho một em bé vùng cao. Chỉ với 150.000 VNĐ/ tháng, bất cứ ai cũng có thể "nhận nuôi" một bé bằng xương bằng thịt, có thể cập nhập tình hình của các em thường xuyên, chứng kiến các em dần trưởng thành nhờ những bữa cơm trưa mình đóng góp.

Hoàng Hoa Trung

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án "Nuôi em" đã trải qua một hành trình kéo dài 10 năm, nhưng chỉ cho đến 2 năm trở lại đây, Nuôi em mới nhận được sự quan tâm từ xã hội khi hiệu ứng truyền miệng từ các "anh chị nuôi" lan rộng. Đặc biệt sau ca khúc "Nấu cơm cho em" của rapper nổi tiếng Đen Vâu - việc nuôi em đã thực sự trở thành một xu hướng trong giới trẻ.

Ít ai biết, đằng sau hành trình đầy sự hy vọng ấy lại là câu chuyện tái sinh của một con người đã từng tan vỡ và rồi tìm thấy sứ mệnh của mình. Anh Hoàng Hoa Trung chia sẻ bản thân từng có ý định kết thúc cuộc đời vào năm học lớp 11 bởi những khó khăn, áp lực bủa vây, tương lai dường như đóng sập khiến anh mất mọi niềm tin.

Vậy nhưng, khi đứng giữa ranh giới quyết định sự sống và cái chế, Trung nhận ra có biết bao nhiêu sự khổ đau đang diễn ra xung quanh nhưng họ vẫn đang chiến đấu mỗi ngày. Cũng chính từ đây, anh bắt đầu tham gia những tổ chức thiện nguyện, rong ruổi khắp các vùng núi cao để xây trường cho học sinh dân tộc thiểu số. Và đó cũng chính là "hạt mầm" để dự án "Nuôi em" dần được ấp ủ và trở thành một tán cây lớn ôm vào lòng những em bé miền cao.



"Nuôi em là mô hình 1 em nhỏ sẽ có một người nhận nuôi. Các thầy cô giáo cắm bản sẽ được kết nối cùng người nhận nuôi đó, mỗi tháng một lần họ được cập nhật thông tin với nhau, một năm họ sẽ đi thăm các em một lần. Chính sự kết nối giữa con người với con người, sự gắn kết giữa việc người nuôi được gắn tên trên ảnh thẻ các em, được biết mặt, biết tên các em… sẽ khiến họ cảm thấy rất tin tưởng và được thôi thúc muốn chia sẻ mô hình này đến với người khác".

Đến thời điểm hiện tại, Nuôi em đã đến với 20 tỉnh thành, và có đến 12 tỉnh đã tự nhân rộng từ chính địa phương. "Đấy chính là sự thú vị của mô hình" - Hoàng Hoa Trung nói. "Khi ta làm đúng, các bạn sẽ làm theo và làm được. Tôi không phải lo nuôi cơm hết tất cả trẻ con ở những vùng còn khó khăn mà chính những địa phương cũng có thể tự áp dụng mô hình đấy". Năm 2017, Nuôi em chỉ có 55-88 em nhỏ được nhận nuôi. Đến năm 2018, con số tăng lên 5400. 2019 là 12.000, rồi cứ thế chạm dần những cột mốc 24.000, 40.000, và bây giờ là 100.000 em nhỏ được kết nối với các anh chị nuôi.

Số tiền mỗi người bỏ ra không hề lớn, nhưng mối dây kết nối được thiết lập lại mang cho người nuôi một cảm giác trách nhiệm và đầy yêu thương với em nhỏ mình nhận nuôi. Không hứa hẹn những kế hoạch vĩ mô, điều "Nuôi em" mang đến rất đơn giản và thiết thực: Chỉ một bữa cơm trưa để em nhỏ có thể hào hứng đến trường. Và Hoàng Hoa Trung cùng dự án của mình đã làm được điều đó.

FAS Angle - Những người hùng áo cam trong đêm mang mạng sống trở về từ "cửa tử"

Những chiếc áo cam in logo và dòng chữ "Đội hỗ trợ sơ cứu - FAS Angel" do anh Phạm Quốc Việt làm đội trưởng đã trở nên quen thuộc với người dân thủ đô Hà Nội khi màn đêm buông xuống.

FAS là viết tắt của First Aid Support - Hỗ trợ sơ cứu ban đầu, Angel nghĩa là thiên thần. Thiên thần luôn có 2 sứ mệnh: Trước tiên là bảo vệ người không may mắn bị nạn. Nếu không thể bảo vệ thì sẽ ở bên cạnh để tiễn họ lên thiên đường. Đó là lý do mà anh Việt cho ra đời cái tên FAS Angel.



Khởi đầu từ năm 2019 chỉ với 5 thành viên, cho đến thời điểm hiện tại, Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel của anh Việt đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống qua 17.000 vụ sơ cứu. Những "anh hùng áo cam" ấy đã không nề hà vác trên vai những sinh mạng đang kề cận cái chết để lao đến bệnh viện trong đêm khuya để cứu chữa kịp thời.

Và để khởi đầu cho hành trình mang lại sự sống ấy cũng chính từ một lần thoát "cửa tử" của anh Phạm Quốc Việt. Năm 2016, anh không may gặp nạn nhưng đã may mắn được người dân xung quanh hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau tai nạn ấy, anh luôn đau đáu một điều: "Nếu lúc ấy không một ai giúp mình thì sao? Nếu những người gặp nạn trên đường nhưng không một ai dừng lại đưa đi cấp cứu, cơ hội sống của họ sẽ vụt mất như thế ư?"

Trong 4 năm qua, hơn 30.000 chiếc tem về thông tin nhóm đã được phát cho người dân trên khắp thủ đô và các tỉnh khác. FAS Angel cũng phát triển mạnh, được nhiều người biết đến hơn trong cao điểm mùa dịch Covid-19, khi lực lượng y tế căng mình chống dịch, xe cứu thương khan hiếm.

Anh Phạm Quốc Việt

“Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có gia đình thứ 2 là FAS Angel. Và FAS Angel giống như đứa con tôi sinh ra. Tôi sẽ chăm bẵm, nâng niu, duy trì và phát triển, đặc biệt tôi sẽ dành FAS Angel cho thế hệ sau. Nhất định tôi sẽ làm được điều này vì càng ngày càng có nhiều tình nguyện viên tâm huyết, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với tôi, không còn giống như năm 2017 - khi tôi phải đơn độc một mình đi cứu người nữa” - Anh Việt cười hạnh phúc



Cũng trong năm 2023, anh Việt đã mở rộng hoạt động nhóm đến một số tỉnh khác như Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La. Ngoài ra, nhóm Fire Angel cũng được thành lập gồm với 20 tình nguyện viên. Họ đều là những người được huấn luyện chuyên sâu về PCCC&CHCN.

Đặc biệt, anh Việt cùng những thành viên trong nhóm cũng là những người đã không ngần ngại dốc hết sức mình trong 8 tiếng mình cứu mạng 12 người trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Nhưng đây cũng chính là vụ việc khiến anh không khỏi day dứt và ám ảnh mỗi khi nhắc đến.

“Chưa khi nào tôi cảm thấy sốc, đau đớn, bất lực như khoảnh khắc ấy” - Dù đã cùng đồng đội đưa nhiều người trở về từ “cửa tử” nhưng đứng trước sự mất mát và đau thương quá lớn ấy, anh Việt vẫn không khỏi nghẹn ngào.

