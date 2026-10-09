Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000m đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Cụ thể, ngày hôm nay (9/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đêm nay và ngày mai (10/10), Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ TP. Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác.

Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/10

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế đêm 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc ( Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.