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Ngày mai, nhiều nơi có mưa to đến rất to, kéo dài 2 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Theo dự báo, trong 2 ngày tới khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng sẽ xuất hiện đợt mưa lớn do tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/10), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến này mai, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 29/10, mưa lớn tại khu vực trên giảm dần.

Ngày mai, nhiều nơi có mưa to đến rất to, kéo dài 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Do tác động của không khí lạnh yếu, nhiều tỉnh miền Trung có mưa to trong 2 ngày tới (Ảnh minh họa/Nguồn: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/10

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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