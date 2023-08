Ngày mai, ông Nguyễn Đức Chung cùng dàn cựu lãnh đạo công ty cây xanh hầu tòa

23 luật sư tham gia bào chữa

Ngày mai (25/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hầu tòa cùng ông Chung có các bị cáo: Vũ Kiên Trung (nguyên Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội); Nguyễn Xuân Hanh (nguyên Tổng Giám đốc), Bùi Phương Thảo (nguyên Kế toán trưởng); Đỗ Quang Tiến (nguyên Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội); Bùi Văn Mận (nguyên Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh); Hoàng Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh), Đỗ Khắc Tú Anh (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Lâm (nguyên Thẩm định viên, Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam).

Nhóm này bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Trong khi đó, hai bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc) và Kiều Thị Thúy (nguyên Kế toán - thuộc cấp của Nghĩa) hầu tòa với các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Bị cáo Hoàng Đình Văn (nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) cùng 3 người khác hầu tòa tội “Buôn lậu”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX có 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa; hai kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và hai Kiểm sát viên của Viện KSND tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại có 23 luật sư tham gia bào chữa cho 15 bị cáo. Trong đó, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có 1 luật sư.

Ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện cho người thân thiết

Theo cáo trạng, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND Hà Nội từ cuối năm 2015, ông Chung đã can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dù khi đó, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng được giao phụ trách lĩnh vực này.

Đầu năm 2016, ông Chung chỉ đạo miệng ông Lê Văn Dục (Giám đốc Sở Xây dựng) cùng cán bộ cấp dưới, áp đặt và buộc ông Dục phải đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây tại vườn ươm ven Quốc lộ 21A. Thời điểm đó, Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập trong tháng 6/2016, không đủ năng lực để đấu thầu; còn Bùi Văn Mận, Giám đốc là người có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Trong 3 năm, Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng đặt hàng với Công ty Cây xanh 10 hợp đồng (tổng trị giá trên 241 tỷ đồng), với Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng (tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng). Đến khi thực hiện, các bị can ký khống hợp đồng, nâng giá một số chủng loại cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế.

Viện kiểm sát xác định những sai phạm nêu trên của bị can Nguyễn Đức Chung đã để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bùi Văn Mận khai do được ông Chung tạo điều kiện nên Mận đã chi gần 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường Mầm non Yên Khê (do ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ) và nhà bố đẻ ông Chung; còn Vũ Kiên Trung khai đã chi 2,6 tỷ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016-2020.

Trong khi đó, cáo trạng thể hiện ông Chung chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu TP Hà Nội.