Ngày tàn của bia thủ công: Các nhà máy đóng cửa nhiều kỷ lục lần đầu tiên sau 20 năm, vay nợ chồng chất vì thuế

Trong hơn hai thập kỷ, tinh hoa từ lúa mạch liên tục chảy ra từ nhà máy bia 21st Amendment. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bia thủ công, quán bar và nhà hàng này đã phát triển mạnh mẽ tại khu South Park của San Francisco, chuyên phục vụ các đặc sản nức tiếng như bia Hell hoặc bia High Watermelon.

Tuy nhiên, sau 25 năm, 21st Amendment, được đặt theo tên của tu chính án hợp pháp hóa rượu, ngậm ngùi phải đóng cửa. Những gì xảy ra với nhà máy này không hề cá biệt, trong bối cảnh các nhà máy bia thủ công trên khắp cả nước đồng loạt nộp đơn xin phá sản với tốc độ nhanh chóng.

Theo Hiệp hội Bia thủ công, doanh số bán bia thủ công đã giảm 4% vào năm ngoái. Trong 18 tháng qua, số nhà máy bia đóng cửa nhiều hơn số nhà máy mở cửa, lần đầu tiên sau 20 năm.

Các công ty bia lớn từng xây dựng hoặc mua lại các nhà máy bia thủ công nhỏ hơn trong thời kỳ hoàng kim của ngành hiện cũng đang phải từ bỏ một số thương hiệu. Năm ngoái, Molson Coors bán 4 công ty bia thủ công của mình cho một công ty cần sa, Tilray Brands. Các nhà sản xuất bia và những người khác trong ngành cho biết họ đang ở giữa một cuộc thanh lọc rộng lớn hơn, có thể sẽ đẩy nhiều nhà máy bia nhỏ hơn vào bờ vực phá sản.

“Chúng tôi đã phải chịu đựng doanh số sụt giảm kể từ khi Covid bùng phát. Nhà hàng San Francisco của chúng tôi đã không có lãi kể từ năm 2019,” Nico Freccia, đồng sáng lập 21st Amendment, cho biết. “Chúng tôi cứ chờ đợi San Francisco khởi sắc và hồi phục, nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Có vô số yếu tố dẫn đến sự suy thoái này. Một số nhà máy bia thủ công mở rộng hoạt động không đúng thời điểm, vay nợ chồng chất khi lãi suất bắt đầu tăng. Những nhà máy khác thì ký hợp đồng thuê bất động sản thương mại với giá cắt cổ. Chi phí lao động tăng mạnh. Giá lon nhôm và một số nguyên liệu tăng cao. Cả hai đều do thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Cốt lõi, vấn đề bao trùm ngành bia thủ công đang phải đối mặt nằm ở sự mất cân bằng khá đơn giản giữa cung và cầu. Số lượng nhà máy bia trên khắp đất nước bùng nổ ngay cả khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với bia pilsner và bia ale thủ công bắt đầu suy giảm. Một thập kỷ trước, cả nước có 4.800 nhà máy bia thủ công. Ngày nay, theo Hiệp hội Bia thủ công, con số này đã lên tới hơn 9.900.

“Đúng vậy, chúng ta đang chứng kiến một số vụ phá sản. Đúng vậy, chúng ta đang chứng kiến một số vụ đóng cửa, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường sẽ biến mất”, Bart Watson, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Hiệp hội Bia, cho biết. “Chúng ta có một loạt các công ty chưa chuẩn bị cho thực tế này”.

Giống như những người chủ nhà hàng bắt đầu từ việc nấu ăn cho gia đình và bạn bè, nhiều nhà máy bia thủ công khởi nguồn ngay từ những tầng hầm hoặc gara chật hẹp, nơi người đam mê bia cho hỗn hợp mạch nha, hoa bia và men vào thùng lên men, rồi quay lại sau vài tuần để thử nghiệm.

Vượt qua làn sóng bất mãn của người tiêu dùng với bia sản xuất hàng loạt, doanh số bia thủ công đã tăng vọt vào những năm 2000. Các doanh nhân đã thử nghiệm với hoa bia nhập khẩu từ Đức. Họ thêm đào, anh đào và thậm chí cả dưa hấu xay nhuyễn. Một số loại bia được ủ trong thùng gỗ sồi từng chứa rượu bourbon hoặc chardonnay, khiến hương vị độc đáo bất ngờ.

Nhiều mô hình khác nhau cũng xuất hiện. Một số nhà máy quản lý hoạt động khá nhỏ, chỉ cung cấp một số ít bán tại quán bia hoặc nhà hàng, quán bar địa phương. Những nhà máy khác điều hành các nhà hàng bia lớn và đóng chai, đóng lon đồ uống của họ. Còn lại, như Sierra Nevada, mở rộng với các cơ sở sản xuất quy mô lớn, bán bia trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, sở thích của người tiêu dùng bắt đầu thay đổi trong đại dịch Covid-19. Khách hàng, do không thể đến các quán bia thủ công hay quán rượu địa phương, bắt đầu mua và tiêu thụ các loại sản phẩm như White Claw hay các loại cocktail pha sẵn như margarita và Paloma từ các cửa hàng tạp hóa và rượu. Sau đó, xu hướng về sức khỏe và thể chất khiến mức tiêu thụ rượu bia ở người trưởng thành tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo một cuộc khảo sát vào mùa hè này.

Các nhà sản xuất bia thủ công cho biết doanh số của họ đã giảm đáng kể trong năm qua do người tiêu dùng, vốn đang chật vật với giá cả cao tại các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng, đang thận trọng hơn trong chi tiêu. Vì bia thủ công được sản xuất với số lượng ít hơn và thường sử dụng các thành phần độc đáo, nên chúng thường đắt hơn bia sản xuất hàng loạt.

Toàn bộ ngành công nghiệp rượu bia đang cảm nhận được sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Circana, doanh số bán bia và rượu vang, được đo bằng số lượng thùng bán ra, đang giảm.

“Chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến sự sụt giảm của người tiêu dùng”, Justin Cox, người sáng lập Atlas Brew Works, một nhà máy bia kiêm quán bia ở Washington, D.C., cho biết. “Số lượng nhân viên văn phòng và những người tương tự đến Washington, D.C. chưa bao giờ thực sự tăng trở lại sau đại dịch Covid. Chúng tôi đã chứng kiến sự sụt giảm trong mảng kinh doanh bán buôn, điều này ảnh hưởng đến nhiều quán bar và nhà hàng trong khu vực.”

Tuy nhiên, ông Cox vẫn đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và lưu ý rằng lợi nhuận cao hơn từ nhà hàng đang hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt đang diễn ra ở mảng sản xuất bia.

Để tiếp tục hoạt động, năm ngoái, 21st Amendment đã chuyển đổi các cơ sở bia của mình sang sản xuất cocktail đóng hộp và nước tăng lực. Mùa hè năm nay, công ty tin rằng họ đã tìm ra cách để duy trì ít nhất một số hoạt động của mình thông qua việc tìm kiếm một đối tác mới và bắt đầu mua các thương hiệu bia thủ công nhỏ hơn để sản xuất tại San Leandro.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8, bên cho vay đã hủy bỏ ý tưởng. Cuối tháng 9, 21st Amendment chấp nhận đóng cửa quán bia thủ công của mình tại San Francisco. Cơ sở San Leandro dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng này.

“Chúng tôi bị thôi thúc bởi niềm đam mê bia thủ công, và chúng tôi đã bị cuốn vào nó đến mức không còn nhận thức được thực trạng của ngành bia thủ công hiện nay,” Shaun O'Sullivan, đồng sáng lập 21st Amendment, cho biết. “Đây là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn bắt tay vào làm và mở quán riêng. Đây không phải là thời điểm thích hợp”.

