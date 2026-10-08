Ngay tháng sau, công trình hơn 5.200 tỷ đồng của tập đoàn Nhật Bản sẽ chính thức hoạt động tại thành phố di sản của Việt Nam: Khoảng 140 cửa hàng, “nhắm tới” 10 triệu lượt khách/năm

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, dự án trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long đã hoàn thành 99% tiến độ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng 11 tới.

Đây là một trong những công trình thương mại, dịch vụ quy mô lớn được triển khai tại khu vực Bãi Cháy, thuộc vùng đất nổi tiếng với Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2/2025.

Theo kế hoạch của Tập đoàn AEON, trung tâm thương mại dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 11/11/2026. Đặc biệt, thông cáo ngày 11/9/2026 của tập đoàn Nhật Bản cho biết lễ khai trương chính thức dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 14/11.

AEON MALL Hạ Long có tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, đã hoàn thành 99% tiến độ tính đến đầu tháng 10/2026 (Ảnh AEON MALL)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo địa phương ngày 1/10, ông Nojima Masaaki, Giám đốc Khối Phát triển và Xây dựng của AEONMALL Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, đồng thời chuẩn bị những hoạt động phục vụ sự kiện khai trương. Với tiến độ đạt 99%, dự án đang tiến gần tới thời điểm chính thức đón khách.

Công trình có diện tích sàn 130.000 m², khoảng 140 cửa hàng

AEON MALL Hạ Long tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm thương mại có diện tích khu đất khoảng 91.000 m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m².

Công trình được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi và một tầng hầm, kết hợp nhiều không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Theo thông cáo của Tập đoàn AEON Nhật Bản, công trình dự kiến bố trí khoảng 1.500 chỗ đỗ ô tô và 6.500 chỗ đỗ xe máy.

Trung tâm thương mại có diện tích sàn khoảng 130.000 m², quy tụ khoảng 140 cửa hàng mua sắm, ẩm thực và giải trí (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Đáng chú ý, trung tâm thương mại sẽ quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Trong đó, hơn 50% thương hiệu dự kiến lần đầu tiên có mặt tại khu vực.

Đây được xem là một trong những điểm nhấn của dự án, giúp người dân địa phương và du khách có thêm lựa chọn về mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Không gian bên trong trung tâm thương mại cũng được thiết kế theo hướng kết hợp phong cách sống hiện đại với những giá trị đặc trưng của vùng di sản. Các khu vực như Sunken Garden và Forest Market được phát triển thành những không gian trải nghiệm, giao lưu và tổ chức hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, tại Sunken Garden, các chương trình trình diễn kết hợp màn hình LED, ánh sáng và công nghệ mapping được lấy cảm hứng từ hình ảnh Vịnh Hạ Long.

Bên cạnh đó, HO HO Hall được giới thiệu là khu vực ẩm thực theo mô hình kết hợp ăn uống và giải trí. Không gian này lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, quy tụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, trong đó có món ăn Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.

Với định hướng này, trung tâm thương mại không chỉ phục vụ hoạt động mua sắm mà còn hướng tới trở thành địa điểm vui chơi, trải nghiệm dành cho các gia đình và khách du lịch.

Kỳ vọng đón 10 triệu khách/năm, quy mô nhân sự khoảng 3.700 người

Bên cạnh vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng và quy mô khoảng 140 cửa hàng, AEON MALL Hạ Long còn gây chú ý bởi kỳ vọng đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, mua sắm mỗi năm khi đi vào vận hành.

Một thông tin đáng chú ý khác là quy mô nhân sự dự kiến của công trình. Theo thông cáo chính thức ngày 11/9/2026 của Tập đoàn AEON Nhật Bản, AEON MALL Hạ Long dự kiến có khoảng 3.700 lao động, trong đó riêng siêu thị AEON Hạ Long có khoảng 400 người. Con số này cao hơn mức dự kiến khoảng 2.500 lao động từng được các nguồn thông tin địa phương đề cập trước đó.

Công trình dự kiến chính thức khai trương ngày 14/11/2026, kỳ vọng đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm (Ảnh Camphaport)

Hạ Long vốn là một trong những điểm đến nổi tiếng của du lịch Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên, các hoạt động tham quan vịnh, nghỉ dưỡng và giải trí.

Việc xuất hiện một trung tâm thương mại quy mô lớn được kỳ vọng góp phần bổ sung thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Đặc biệt, những không gian mua sắm, vui chơi và ăn uống trong nhà có thể trở thành lựa chọn trong những ngày thời tiết không thuận lợi cho hoạt động tham quan ngoài trời.

Theo định hướng được công bố, AEON MALL Hạ Long không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn hướng tới trở thành không gian kết nối cộng đồng và du lịch địa phương.

AEON MALL Hạ Long cũng là trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam theo kế hoạch khai trương năm 2026.

Với tiến độ hoàn thành 99% được cập nhật vào đầu tháng 10, công trình đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi mở cửa. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, từ ngày 11/11/2026, người dân và du khách sẽ có thêm một địa điểm mua sắm, vui chơi và giải trí quy mô lớn tại khu vực Bãi Cháy, trước khi trung tâm thương mại chính thức khai trương vào ngày 14/11.