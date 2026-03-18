Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng “bùng nổ” vì sốt đất lại được chú ý

18-03-2026 - 07:19 AM | Bất động sản

Sun Group cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công hạng mục dân dụng tại sân bay Phan Thiết vào ngày 30/4 tới.

Ngày 17/3, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nhằm rà soát tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn, trong đó trọng tâm là hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.

Tại cuộc họp, Sun Group cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công hạng mục dân dụng vào ngày 30/4 tới, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ dự án. Trong đó, Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới mục tiêu khởi công đúng dịp 30/4.

Việc triển khai hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết được kỳ vọng tạo cú hích về hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục này; doanh nghiệp cũng đã đề xuất tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực địa. Đến ngày 4/3, Sun Group xác nhận Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết đã chính thức được phê duyệt là nhà đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, dự án có tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng, diện tích hơn 74 ha, đáp ứng tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Đối với khu dân dụng, sân bay được định hướng phục vụ các chuyến bay nội địa, đồng thời có thể khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi cần thiết, cũng như phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo. Tổng diện tích khu vực này khoảng 74,6 ha.

Theo thiết kế, khu bay sẽ có sân đỗ với 6 vị trí đỗ máy bay, hai đường lăn kết nối và đài kiểm soát không lưu cao 45 m. Nhà ga hành khách có diện tích từ 16.000 – 18.000 m2, đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu chức năng phụ trợ và bãi đỗ xe quy mô lớn.

Được biết, trong giai đoạn 2015 – 2021, thông tin quy hoạch sân bay Phan Thiết từng nhiều lần tạo “sóng” trên thị trường bất động sản khu vực xã Thiện Nghiệp (Bình Thuận cũ). Giá đất tại các trục đường chính liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, đất nông nghiệp dọc trục đường 75 từ mức 1 – 1,5 triệu đồng/m2 năm 2017 đã tăng lên 5 – 6 triệu đồng/m2 vào năm 2021. Tương tự, khu vực trục đường 79 đoạn qua UBND xã Thiện Nghiệp cũng ghi nhận mức tăng từ khoảng 700.000 – 800.000 đồng/m2 năm 2017 lên khoảng 3 triệu đồng/m2 những năm sau đó.


Thế Anh

An Ninh Tiền Tệ

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách Nổi bật

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên Nổi bật

'Lo' thừa nhà to, thiếu nhà nhỏ khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời

'Lo' thừa nhà to, thiếu nhà nhỏ khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời

07:17 , 18/03/2026
'Đại bàng' ngoại ồ ạt làm tổ, vì sao nhà đầu tư Việt bỏ trống sân nhà?

'Đại bàng' ngoại ồ ạt làm tổ, vì sao nhà đầu tư Việt bỏ trống sân nhà?

06:13 , 18/03/2026
Chính thức ban hành kế hoạch quan trọng tại dự án 102.000 tỷ do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Chính thức ban hành kế hoạch quan trọng tại dự án 102.000 tỷ do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố giàu nhất Việt Nam

06:10 , 18/03/2026
Sau nhiều lần bị thúc tiến độ, quy hoạch sông Hồng vẫn “ì ạch”, liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T - Hòa Phát lý goải gì?

Sau nhiều lần bị thúc tiến độ, quy hoạch sông Hồng vẫn “ì ạch”, liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T - Hòa Phát lý goải gì?

06:10 , 18/03/2026

