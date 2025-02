Nghệ An có thêm hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 25/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An và ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch gồm: ông Bùi Thanh An, ông Bùi Đình Long, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh.

Ông Hoàng Phú Hiền (sinh ngày 3/2/1975; Quê quán: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Ngày vào Đảng chính thức 29/10/2002. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cầu đường. Trình độ chính trị: Cao cấp. Ông Phùng Thành Vinh (sinh ngày 8/4/1974; Quê quán: xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày vào Đảng chính thức 4/2/2003. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy Lợi. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng hai ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập các Sở mới của tỉnh gồm:

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ sở Lao động Thương binh & Xã hội với Sở Nội vụ); Sở Tài chính tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư); Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải); Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ Sở Khoa học công nghệ với Sở Thông tin và truyền thông); Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và PTNT); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An (hợp nhất từ Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch).

Chủ trì kỳ họp 27 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An (thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và chức năng, nhiệm vụ, bộ máy quản lý nhà nước về Tôn giáo từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An).