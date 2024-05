Nghệ An gây bất ngờ về thu ngân sách 5 tháng

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An tháng 5 vừa diễn ra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Phạm Hồng Quang cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 13,15% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sữa tươi tăng 7,31%; bia đóng lon tăng 26,38%; dăm gỗ tăng 2,7 lần; xi măng tăng 9,44%; điện sản xuất tăng 12,09%...

Tính đến ngày 20/5, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 27,07% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (17,4%); trong đó một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng NTM (61,99%), nguồn thu xổ số kiến thiết (48,27%), nguồn thu sử dụng đất (47,6%). Có 26 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá (trên 40%) .

Chủ tịch tỉnh Nghệ An thăm nhà máy may trên địa bàn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 tăng 12,79%; lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 tăng 37,12% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2024 ước đạt 238 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 135 triệu USD.

Tính đến 22/5, đã có 146 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã thành lập mới 862 doanh nghiệp, tăng 6,2% với tổng số vốn đăng ký thành lập gấp 2,35 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 đạt 63,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 139% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm đạt 31,3% dự toán.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng Cửa Lò.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng 5/2024 (tính đến ngày 21/5/2024), tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 192 tỷ đồng, điều chỉnh 12 lượt dự án, trong đó có 03 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 149,9 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 341,9 tỷ đồng.

Trong tháng 5, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tháng 5 là thời điểm bắt đầu mùa du lịch của các vùng ven biển (Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai...) thu hút lượng lớn du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Dự ước trong tháng 5, lượng khách du lịch đạt 1,05 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt 700.000 lượt, khách quốc tế đạt 8.500 lượt

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.