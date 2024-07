Nghệ An gây bất ngờ về thu ngân sách trong 7 tháng

Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, tập trung các nhóm vấn đề về công tác an sinh xã hội , phòng chống đuối nước ở trẻ em, giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU...

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Kim Oanh.

Báo cáo tại phiên họp, trong tháng 7, kinh tế của tỉnh Nghệ An tiếp tục đà phục hồi tích cực. Trong đó, các mặt sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng hơn 11% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng, ước tăng 10,1%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%.

Tháng 7 được xem là cao điểm của hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo dự ước, lượng khách du lịch trong tháng 7 đạt 1,4 triệu lượt. Trong đó khách lưu trú đạt 950 nghìn lượt, khách quốc tế đạt 15.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 7 ước thực hiện 1.300 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 13.400 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán và bằng 138,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 7 tháng, tỉnh Nghệ An thu ngân sách hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 138,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 7, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 8 dự án, điều chỉnh cho 5 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là hơn 6,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 22/7, đã cấp mới 48 dự án, điều chỉnh 90 lượt dự án, với tổng số vốn 23.700 tỷ đồng, bằng 96,77% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 20/7, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 41,8% (cao hơn so với cùng kỳ 36,43%).