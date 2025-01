Nghệ An: Phê duyệt chủ trương đầu tư TBA 500kV tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng

Phối cảnh TBA 500 kV Quỳnh Lưu - Ảnh:EVNNPT

Nhà đầu tư được EVNNPT lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trụ sở số 18, phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu dự án của dự án nhằm tăng cường độ ổn định cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT.

Góp phần nâng cao khả năng truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo cho khu vực miền Trung, Nam.

Dự án có quy mô công suất thiết kế là 1.800 MVA. Phần đường dây đấu nối được thiết kế dạng tuyến, gồm các cột thép dạng tháp.Trong đó xây dựng mới 2 nhánh đường dây 500kV, mỗi nhánh gồm 2 mạch, từ trạm biến áp (TBA) 500kV Quỳnh Lưu đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, chiều dài khoảng 1,44 km.

Đồng thời xây dựng mới đường dây 220kV, gồm 4 mạch, từ TBA 500kV Quỳnh Lưu đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nghi Sơn - Quỳnh Lưu, chiều dài khoảng 9,97 km. Xây dựng mới đoạn tuyến đường dây 35kV đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện tự dùng cho trạm, chiều dài khoảng 0,94km.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 2.300 tỷ đồng.

Trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu dự kiến được xây dựng tại khu đồi thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tuyến đường dây đấu nối 500kV đi trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tuyến đường dây 220kV đấu nối đi qua địa bàn các xã Quỳnh Châu, Ngọc Sơn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Văn, Quỳnh Thạnh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vị trí Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu, hướng tuyến đường dây đấu nối và đường vào trạm đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7018/UBND-CN ngày 19/8/2024.

Tiến độ thực hiện: Hoàn thiện thi công và đóng điện trong thời gian 18 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy địn; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước và bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.