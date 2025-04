Nghệ An triệt phá ổ sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất "nước kẹo" có thể gây xơ phổi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, vào ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết: đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phát hiện một số cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đường dây này do một số đối tượng ngoại tỉnh cấu kết với đối tượng trên địa bàn hoạt động sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất nhằm tăng sản lượng, thu lợi nhuận cao hơn bình thường.

Kiên quyết không để thực phẩm bẩn len lỏi, xâm nhập vào thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu xác lập chuyên án.

Sau một thời gian kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/4/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu chủ trì phối hợp với Công an các phường: Trung Đô, Vinh Tân, Nghi Phú và Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Phòng 3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng loạt kiểm tra 04 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh. Qua đó, đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng – chủ 04 cơ sở sản xuất giá đỗ trên về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

04 đối tượng gồm: Lưu Mạnh Hưởng (sinh năm 1993), Lưu Văn Trung (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Trần Khắc Duy (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác.

Theo Cơ quan chức năng, hóa chất 6 – Benzylaminopurine mà các đối tượng sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất là chất cấm, khi tiếp xúc sử dụng có nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Quá trình điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan điều tra làm rõ: Để giá đỗ to, mập, ngắn rễ và đẹp mắt hơn, bán thu lợi nhuận cao hơn, từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm có sử dụng “nước kẹo” ngâm, tưới giá đỗ.

Đây là chuyên án đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đấu tranh về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An. Việc Ban chuyên án phá án thành công đã góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, ngăn chặn một lượng lớn thực phẩm bẩn, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm sử dụng hóa chất độc hại để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Người tiêu dùng mua thực phẩm tại những cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra kỹ nguồn gốc, hạn sử dụng, bao bì sản phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, mốc hỏng, không nhãn mác, trôi nổi trên thị trường. Khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

PV