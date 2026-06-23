Nghe "gai con" nhà anh tài Nguyễn Trần Duy Nhất làm MC phỏng vấn ba, đáng yêu hết nấc!

Trong tập đầu tiên của series Podcast "Mơ Hỏi Mở" do Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) thực hiện, khán giả được lắng nghe cuộc trò chuyện dễ thương và xúc động giữa hai cha con khi cô bé lớp 5 - An Nhiên lần đầu thử sức làm MC, còn ba Duy Nhất lần đầu thẳng thắn, cởi mở chia sẻ cảm xúc của bản thân trước con gái.

Qua những câu hỏi hồn nhiên và lời đối đáp chân thành của ba Duy Nhất về hành trình cùng con tham gia các giải đấu và những "di sản" mà anh mong muốn truyền lại cho con gái, podcast không chỉ mang đến góc nhìn gần gũi về một gia đình gắn bó với võ thuật mà còn gợi mở quan điểm về việc nuôi dưỡng bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần dám bước đi trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

MC nhí An Nhiên và võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất trong Tập 1 – Postcast "Mơ hỏi Mở"

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất được biết đến là một trong những biểu tượng của Muay Thái Việt Nam với biệt danh "độc cô cầu bại" và thành tích 9 lần vô địch thế giới, 4 lần giành huy chương tại SEA Games, cùng nhiều thành tích nổi bật trên các đấu trường quốc tế. Năm 2024, anh tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và để lại dấu ấn với hình ảnh gần gũi, bền bỉ cùng tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.

Hiện hai con gái của anh là An Nhiên (lớp 6) và Kim Cương (lớp 3) đang theo học tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) cơ sở Sunrise, sau nhiều năm gắn bó với trường từ bậc mầm non.

VAS đang có chương trình học bổng lên đến 35 triệu đồng dành cho học sinh mới, năm học 2026–2027 cùng nhiều ưu đãi tuyển sinh hấp dẫn. Thời hạn: Ghi danh trước 30/06/2026. Đăng ký tham quan trường và tư vấn chi tiết 3 lộ trình học tập quốc tế tại VAS tại đây.