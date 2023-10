Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy: "Xe Volvo dành cho người tinh tế và kỹ lưỡng"

Trên hành trình xuyên Việt, tại điểm dừng chân Hà Nội, đoàn AP15 xuyên Việt có cuộc hẹn với nghệ sĩ violin Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia và nhạc sĩ Trần Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia, với sự đồng hành của bà Lưu Bảo Hương - Tổng Giám đốc Volvo Car Vietnam.

An toàn, âm thanh tuyệt hảo vì "design around you"

Hai nghệ sĩ âm nhạc không giấu cảm giác trầm trồ và tâm đắc khi được đón tới InterContinental Hồ Tây (Hà Nội) trên chiếc Volvo XC90 T8. Chính tại nơi đây 5 năm trước, Volvo Việt Nam giới thiệu XC90 Excellence tại Hà Nội với sự góp mặt của nghệ sỹ Bùi Công Duy.

Khi ngồi trên xe, Bùi Công Duy đã yêu cầu tài xế mở một bản nhạc. Khi bản nhạc do chính anh độc tấu violin được phát lên, hệ thống âm thanh trong xe đạt độ cân bằng rất tốt, khiến chuyên gia về âm thanh như anh phải ấn tượng.

Là một nghệ sĩ có gu thẩm mỹ cao, nhà riêng như một "nhà hát mini", Bùi Công Duy nhận xét, với những chiếc xe đạt tầm xa xỉ thì âm thanh không nhất thiết là do loa mà do âm thanh cao (âm thanh tweeter) tự động lan tỏa qua một lớp màng đơn giản. Tuy nhiên anh hiểu về mặt thiết kế còn cần hài hòa về nội thất và hình thức.

Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia

Hãng xe Volvo đã sử dụng công nghệ cải tiến Bowers & Wilkins tweeter-on-top. Công nghệ này có loa treble phụ trách dải cao được đặt ở trên đầu xe. Khi đặt tweeter, Volvo bám sát triết lý vị nhân sinh độc đáo của hãng là "design around you". "You" ở đây là người lái.



Theo nghệ sĩ Trần Hải Đăng - người đứng sau rất nhiều công trình âm nhạc mang tầm vóc quốc gia như Nhà hát Hồ Gươm hiện đại nhất Việt Nam, đối với những người yêu âm nhạc và làm công việc liên quan âm nhạc, xe Volvo còn ưu việt ở chỗ âm thanh tuyệt hảo để thưởng thức âm nhạc bên trong không gian ô tô. Điều này được thể hiện bằng các thông số khoa học chứ không chỉ là cảm giác.

Khi so sánh với những dòng xe xa xỉ khác, ông Đăng cho rằng, hệ thống âm thanh của Volvo tự nhiên do sử dụng những nguyên liệu gần gũi thiên nhiên. Yếu tố thiên nhiên luôn có tác dụng diệu kỳ là khiến chúng ta dễ chịu hơn, gợi nhớ đến những đất nước Bắc Âu hiền hòa, nhẹ nhàng - nơi có Thụy Điển, quê hương của Volvo.

Nhạc sĩ Trần Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia

Nghệ sĩ Bùi Công Duy đồng tình rằng các nước Bắc Âu - cội nguồn của Volvo - là nơi con người sống nhẹ nhàng, khiêm nhường. Xe Volvo sử dụng chất liệu cao cấp, coi trọng trải nghiệm của tài xế và sự hài hòa tổng thể cho chiếc xe. Anh thấy người Thụy Điển kỹ tính hơn cả người Nhật, "quan tâm từng cm một trên xe".



Volvo - chiếc xe không thể nào quên

Bà Lưu Bảo Hương công nhận những nhận xét của hai nghệ sĩ về chiếc xe Volvo là chuẩn xác. Bà cho biết thêm lý do Volvo đầu tư vào chất lượng âm thanh chính là lời cam kết đồng hành với người dùng trên mọi nẻo đường.

Bà Lưu Bảo Hương - Tổng Giám đốc Volvo Car Vietnam

Còn độ tỉ mỉ về vật liệu của Volvo là sản phẩm của Robin Page, Giám đốc thiết kế nội thất Volvo, người từng chấp bút nội thất của nhiều mẫu xe danh tiếng nhà Bentley. Với gu thẩm mỹ tinh tế của người Bắc Âu, họ muốn không gian rộng rãi và bỏ hết những chi tiết thừa.



Nghệ sĩ Bùi Công Duy nói: "Những người kỹ lưỡng và đặc biệt là nghệ sĩ sẽ rất thích xe Volvo". Bản thân Bùi Công Duy chính là một "biểu tượng" về sự kỹ lưỡng bởi theo nhạc sĩ Trần Hải Đăng, anh là một nghệ sĩ độc tấu violin hiếm hoi và đáng tự hào của Việt Nam.

Hệ thống loa Bowers & Wilkins trên xe Volvo XC90

Nghệ sĩ Bùi Công Duy trải nghiệm xe Volvo lần đầu tiên là trên một chiếc Volvo màu đỏ ở Thụy Sĩ những năm 1990, đi trên đường đèo. Còn lần đầu anh cầm lái Volvo là ở Nga, với một chiếc màu đen của người bạn cho mượn.

Anh kể: "Hôm đó là một ngày tuyết rơi, xe bị hỏng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được lái một chiếc xe 'xịn' đến như vậy, như lần đầu được cầm tay bạn gái. Tôi có sở thích chạy xe trên tuyết, giữa trời tuyết rơi mà khi mình dẫm lên thì tuyết xốp xốp và vỡ ra. Khi đèn chiếu lên tuyết thì ánh sáng lóe lên như kim cương. Khi cầm lái giữa thời tiết đó, tôi thấy Volvo thực sự rất an toàn".

Volvo XC60 (bên trái) và XC90 (bên phải) trong chuyến hành trình AP15 xuyên Việt

Chiếc Volvo XC60 còn một điểm khiến anh Bùi Công Duy thích, đó là vừa đủ, không phô trương. Xe Volvo không hề lộng lẫy, hào nhoáng mà rất riêng biệt. Đây là dòng xe xa xỉ không chiếm "spotlight" mà rất hòa mình với xã hội. Xe trang nhã như một người biết chơi hàng hiệu nhưng trông không hề phô trương.



"Volvo đơn giản là chiếc xe mà người ta không thể nào quên được" - nghệ sĩ Bùi Công Duy nói.