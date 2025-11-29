Nghỉ hưu năm 2025: Cách tính nhanh số tiền nhận về khi đóng đủ 25 năm BHXH

Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, công thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng vẫn dựa trên nguyên tắc thời gian đóng góp, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo giới tính. Đối với lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2025, mốc 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm, người lao động được cộng thêm 2%.

Như vậy, với trường hợp nữ giới đã đóng đủ 25 năm, phần 10 năm dôi dư sau mốc 15 năm đầu sẽ mang lại thêm 20% tỷ lệ hưởng. Tổng cộng, lao động nữ sẽ nhận được mức lương hưu bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, cách tính đối với lao động nam có phần khắt khe hơn về mốc thời gian để đạt tỷ lệ cơ bản. Cụ thể, lao động nam cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội mới đạt được mức hưởng khởi điểm là 45%. Với 5 năm đóng thêm còn lại trong tổng số 25 năm, mỗi năm được tính thêm 2%, tương đương 10%.

Tổng kết lại, một lao động nam nghỉ hưu năm 2025 với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được mức lương hưu là 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. Như vậy, cùng một thời gian cống hiến 25 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ cao hơn lao động nam tới 10%.

Bên cạnh tỷ lệ phần trăm, số tiền lương hưu thực nhận còn phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cả quá trình. Đối với nhóm người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, cách tính mức bình quân này được chia theo các giai đoạn lịch sử cụ thể. Ví dụ, người bắt đầu tham gia trước năm 1995 sẽ tính bình quân của 5 năm cuối, trong khi người tham gia trong giai đoạn 2007 đến 2015 sẽ tính bình quân của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Việc hiểu rõ công thức này giúp người lao động ước lượng chính xác hơn khoản thu nhập dưỡng già của mình.

Ngoài ra, liên quan đến lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025, do trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời gian nhận tiền của người hưởng chế độ cũng sẽ có sự điều chỉnh nhỏ. Thông thường, lịch chi trả diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, nhưng vì ngày 2/9 là ngày lễ, việc chi trả sẽ lùi lại và bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo. Dự kiến, người nghỉ hưu sẽ nhận được lương hưu tháng 9 trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến 10/9/2025 tùy theo phương thức nhận tiền mặt hay chuyển khoản và lịch trình cụ thể của bưu điện từng địa phương.