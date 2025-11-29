Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu năm 2025: Cách tính nhanh số tiền nhận về khi đóng đủ 25 năm BHXH

29-11-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Luật BHXH 2024 mang đến nhiều thay đổi, nhưng phép tính cho người đóng 25 năm đang gây nhiều chú ý nhất.

Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, công thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng vẫn dựa trên nguyên tắc thời gian đóng góp, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo giới tính. Đối với lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2025, mốc 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ tương ứng với tỷ lệ hưởng là 45%. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm, người lao động được cộng thêm 2%. 

Như vậy, với trường hợp nữ giới đã đóng đủ 25 năm, phần 10 năm dôi dư sau mốc 15 năm đầu sẽ mang lại thêm 20% tỷ lệ hưởng. Tổng cộng, lao động nữ sẽ nhận được mức lương hưu bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong khi đó, cách tính đối với lao động nam có phần khắt khe hơn về mốc thời gian để đạt tỷ lệ cơ bản. Cụ thể, lao động nam cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội mới đạt được mức hưởng khởi điểm là 45%. Với 5 năm đóng thêm còn lại trong tổng số 25 năm, mỗi năm được tính thêm 2%, tương đương 10%. 

Tổng kết lại, một lao động nam nghỉ hưu năm 2025 với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được mức lương hưu là 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. Như vậy, cùng một thời gian cống hiến 25 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ cao hơn lao động nam tới 10%.

Nghỉ hưu năm 2025: Cách tính nhanh số tiền nhận về khi đóng đủ 25 năm BHXH- Ảnh 1.

Bên cạnh tỷ lệ phần trăm, số tiền lương hưu thực nhận còn phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cả quá trình. Đối với nhóm người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, cách tính mức bình quân này được chia theo các giai đoạn lịch sử cụ thể. Ví dụ, người bắt đầu tham gia trước năm 1995 sẽ tính bình quân của 5 năm cuối, trong khi người tham gia trong giai đoạn 2007 đến 2015 sẽ tính bình quân của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Việc hiểu rõ công thức này giúp người lao động ước lượng chính xác hơn khoản thu nhập dưỡng già của mình.

Ngoài ra, liên quan đến lịch chi trả lương hưu tháng 9/2025, do trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời gian nhận tiền của người hưởng chế độ cũng sẽ có sự điều chỉnh nhỏ. Thông thường, lịch chi trả diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, nhưng vì ngày 2/9 là ngày lễ, việc chi trả sẽ lùi lại và bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo. Dự kiến, người nghỉ hưu sẽ nhận được lương hưu tháng 9 trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến 10/9/2025 tùy theo phương thức nhận tiền mặt hay chuyển khoản và lịch trình cụ thể của bưu điện từng địa phương.

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm Nổi bật

Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến

Bắt tạm giam đại gia nổi tiếng Nguyễn Văn Tuyến Nổi bật

Tìm nam sinh viên ở Đồng Nai mất liên lạc sau khi dự sinh nhật tại TP.HCM

Tìm nam sinh viên ở Đồng Nai mất liên lạc sau khi dự sinh nhật tại TP.HCM

19:23 , 29/11/2025
Một tỉnh có hơn 1.200 xe ô tô đăng ký mới mỗi tháng

Một tỉnh có hơn 1.200 xe ô tô đăng ký mới mỗi tháng

19:10 , 29/11/2025
Bầu trời chìm trong bụi mịn, dân Hà Nội cảm thấy ngột ngạt vì ô nhiễm và rét khô

Bầu trời chìm trong bụi mịn, dân Hà Nội cảm thấy ngột ngạt vì ô nhiễm và rét khô

17:00 , 29/11/2025
Cao nguyên đá Đồng Văn rét dưới 1°C, băng giá trắng xoá xuất hiện

Cao nguyên đá Đồng Văn rét dưới 1°C, băng giá trắng xoá xuất hiện

16:17 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên