Nghỉ lễ 2/9, giá phòng khách sạn tăng gấp đôi

Ông Nguyễn Trọng Anh, Giám đốc Cty Anh Tour cho biết, hiện, các điểm du lịch phía Bắc đã “full” khách đặt, giá phòng tăng 50% so với ngày thường. Một số điểm như Hạ Long, Sapa, Mộc Châu..., phía khách sạn bắt buộc khách phải đặt 2 đêm/phòng mới nhận booking.



Theo ông Trọng Anh, dịp Nghỉ lễ 2/9 được nghỉ 4 ngày nên đa số khách có xu hướng nghỉ dưỡng gia đình . “Các điểm du lịch biển không còn quá tải nữa mà xu hướng các gia đình chọn khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội, các điểm miền núi như: Mai Châu, Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sapa, Tam Đảo, Đồng Văn - Hà Giang, Cao Bằng - Ba Bể…

Còn ông Phạm Minh Quang, Tổng Giám đốc Cty Dophin tour cho hay, hiện tại đặt tour 2/9 nhu cầu vẫn tăng cao. Ông Quang cho rằng, dịp nghỉ lễ 2/9 khách đoàn công ty có thể giảm so với cao điểm hè nhưng khách gia đình, đoàn nhỏ vẫn tăng cao.

Theo ông Quang, những điểm du lịch mới lạ, đẹp, hấp dẫn khách dịp nghỉ lễ này. “Sau quá trình tái khởi động du lịch mùa hè, các doanh nghiệp đã dần ổn định chất lượng và sản phẩm du lịch dẫn đến chất lượng được nâng cao, du khách trải nghiệm tốt hơn cao điểm hè. Các doanh nghiệp lữ hành rút kinh nghiệm sau giai đoạn cao điểm hè là kiểm soát chắc dịch vụ, các công ty lữ hành không nên nhận khách khi chưa kiểm soát tốt được dịch vụ”, ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thêm, dịp nghỉ lễ 2/9 du khách xu hướng tham gia mua tour ghép lẻ và nghỉ dưỡng ngắn ngày bao gồm cả quốc nội và quốc tế. Thời điểm này các công ty lữ hành đã lên kế hoạch từ xa đều đã full khách, hết chỗ tour 2/9.

“Giá phòng nội địa năm nay vẫn tăng so với hè do chính sách của khách sạn, hàng không. Trung bình tăng 15-20% so với giá phổ thông, cao gần bằng giá cao điểm hè”, ông Quang cho hay.

Ông Quang cho biết thêm, do việc dồn nén 2 năm COVID-19, khách nhu cầu du lịch vẫn cao. Và hiện tại và dịp nghỉ lễ 2/9 vẫn dư âm du lịch cao.

Theo Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách du lịch nội địa đạt 71,8 triệu, vượt 20% so với mục tiêu cả năm 2022 của toàn ngành. Con số này cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch đang ở mức mạnh mẽ. Du lịch bùng nổ góp phần hỗ trợ hàng không phục hồi nhanh hơn.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines cho biết sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác từ ngày 1 đến 4/9, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 31/8 đến 4/9, Bamboo Airways tăng tải trên các đường bay trục lẻ và du lịch giữa Hà Nội đi TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang; TP HCM đi Hải Phòng, Đà Nẵng... Nhiều đường bay có nhu cầu cao trong giai đoạn này là đường bay trục TP Hà Nội - TP HCM hay những đường bay kết nối đến các điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng.