Nghi mẹ lấy vàng trong két đi bán, người đàn ông tại Hà Nội lập tức báo công an ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh họa

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 13h20' ngày 07/5/2024, Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội nhận được trình báo của anh T.V.D, sinh năm 1982, trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội về việc mẹ đẻ anh là bà V.T.N, sinh năm 1952, cùng trú tại địa chỉ trên, bị đối tượng giả danh Công an gọi điện lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản lạ để giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trước đó, vào khoảng 10h00' sáng cùng ngày, anh D. cùng mọi người trong gia đình kiểm tra két sắt ở nhà thì không thấy tiền và vàng trong két đâu. Nhận định rằng có thể mẹ mình đã mang đi nên anh đến trình báo Công an xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Quảng Phú Cầu đã nhanh chóng báo cáo, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Ứng Hoà triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời thông báo, trao đổi với các hệ thống ngân hàng đang hoạt động trong và ngoài địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi bà N. đến yêu cầu chuyển tiền.

Qua kiểm tra, rà soát trên hệ thống "Camera an ninh" của xã, xác định bà N đi ra Quốc lộ 21B theo hướng về huyện Thanh Oai, Công an xã Quảng Phú Cầu đã cùng các lực lượng nhanh chóng triển khai rà soát dọc tuyến đường Quốc lộ 21B từ xã Quảng Phú Cầu lên huyện Thanh Oai. Kết quả, đã phát hiện bà N tại cửa hàng vàng bạc Mạnh Lan, địa chỉ tại Phố Vác, Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội. Bà N. đang bán vàng để lấy tiền chuyển cho đối tượng lừa đảo (tổng số tiền mang đi và tiền bán vàng được khoảng 300 triệu đồng).

Công an xã Quảng Phú Cầu tiến hành đưa bà N. cùng với tài sản về trụ sở để làm việc, tuyên truyền, giải thích về các hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau đó Công an xã đã mời gia đình đến để bàn giao số tiền trên và đưa bà N. về nhà an toàn.

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố Hà Nội một lần nữa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh Công an, Toà án, Viện Kiểm sát… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Khi có các vụ việc xảy ra cần trao đổi với người thân, báo cáo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.