Nghi vấn cao tốc bảo hành 10 năm bị phá hoại giữa ban ngày, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị công an điều tra

Cao tốc bảo hành 10 năm tiếp tục bị phá hoại?

Ngày 1/11, ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải xác nhận vừa gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Nghi Sơn để đề nghị những cơ quan này vào cuộc điều tra hành vi có dấu hiệu phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, thông tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp.

Theo đó, ngày 29/10, một nhóm người đi xe tải có cẩu nâng mang biển số 36C-480... đi dọc tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và phá hết toàn bộ 9 biển cam kết bảo hành 10 năm của Tâp đoàn Sơn Hải trên tuyến đường, gây thiệt hại khoảng hơn 130 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên báo Lao Động rằng, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang phối hợp để xác minh, làm rõ.

Được biết, hồi năm 2022, ông Nguyễn Viết Hải đã ký văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xin được cam kết bảo hành 10 năm đối với những gói thầu trên tuyến đường thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu do đơn vị này thi công.

Biển cam kết bảo hành 10 năm trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Hà My/Nhịp sống thị trường

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường gồm các nội dung: Mặt đường bằng phẳng, không hằn lún, không bong bật, êm thuận cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Văn bản này cũng nói rõ, cam kết này sẽ được giữ nguyên trong mọi trường hợp kể cả xe quá tải trọng, quá lưu lượng hay thời tiết bất lợi. Việc bảo hành này sẽ được người dân giám sát bằng cách cắm biển cam kết bảo hành 10 năm công khai trên các tuyến.

Theo đơn vị này, để biến cam kết thành sự thật, doanh nghiệp đã thể hiện bằng cả quá trình thi công, lao động, tìm tòi cách làm mới, công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian thực hiện…

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến khoảng 50km, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1/9/2023, giúp rút ngắn thời gian từ Hà Nội về Nghệ An còn khoảng 3,5 giờ.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu từng bị đổ hóa chất phá hoại

Trước đó, ngày 15/10/2023, Tập đoàn Sơn Hải có đơn trình báo khẩn cấp gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý Dự án 6-Bộ Giao thông Vận tải về việc nghi có dấu hiệu đổ hóa chất, phá hoại mặt đường cao tốc trọng điểm quốc gia do đơn vị bảo hành 10 năm.

Theo trình báo này, đoạn mặt đường bêtông nhựa dài khoảng 2km bên trái tuyến, làn xe sát dải phân cách giữa đoạn từ Km382+000 đến Km384+000 thuộc Dự án Cao tốc đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu qua địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có dấu hiệu bị phá hoại, mặt đường có màu sắc khác biệt.

Đoạn cao tốc bị rải hóa chất. Ảnh: Tập đoàn Sơn Hải

Trên mặt đường bị đổ hóa chất màu đen, lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy. Một số vị trí khác cũng có dấu hiệu mặt đường bị đổ hóa chất trước đó, khi lưu thông lốp xe cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa đã bị phân hủy còn trơ lại mặt đá.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải cho rằng, đây là hành vi "phá hoại có chủ đích".

"Nhận thấy dấu hiệu bất thường trên, Tập đoàn Sơn Hải trình báo cơ quan Công an và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan sớm vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng phá hoại nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của nhân dân và doanh nghiệp", ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải nói với Báo điện tử Chính phủ.