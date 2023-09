Nghỉ việc ở tuổi 35, cô gái quyết tâm sửa nhà thật đẹp: Tôi không thấy cô đơn, còn kiếm được nhiều tiền hơn

Cách đây vài năm, khi còn đang làm nhân viên tại một tập đoàn công nghệ lớn, Wazi (Trung Quốc) đã chọn nghỉ việc vì áp lực ở tuổi 35. Cô nàng chuyển sang làm freelancer và nhà sáng tạo nội dung. Cũng vì dành nhiều thời gian ở nhà, Wazi rất quan trọng chất lượng của không gian sống và không ngại đầu tư cải tạo cơ ngơi. Wazi tâm sự, từ khi chuyển sang nhà mới, cô gái còn kiếm được nhiều tiền hơn cả thời điểm đi làm nhân viên văn phòng.

Wazi nghỉ việc văn phòng dù sở hữu mức lương cao tại một tập đoàn công nghệ

Căn nhà đẹp của Wazi có diện tích 89m2

Nhà của Wazi nằm trên tầng cao nhất của căn chung cư và có gác xép. Khi bước vào căn nhà, ấn tượng đầu tiên là có phòng khách rất rộng. Wazi nói, ban đầu căn nhà có 2 phòng ngủ ở dưới gác xép. Do cảm thấy không gian quá chật chội nên cô đã phá bỏ phòng ngủ chính và kết nối chúng với phòng khách, làm cho diện tích phòng khách được mở rộng tối đa.

Wazi hài hước nói: "Khi trao đổi với kiến trúc sư, tôi nói muốn có phòng khách có nhiều yếu tố gỗ và màu xanh của lá cây, giống như nơi ở của những chú yêu tinh trong bộ phim The Lord Of The Rings (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn)".

Phòng khách rộng rãi của Wazi

Bếp đặt liền kề với phòng khách

Nói về khu vực yêu thích trong căn nhà, Wazi chọn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Wazi nói chốt mua căn nhà này vì chỉ cần mở cửa sổ, cô có thể nhìn thấy nhiều cây xanh và nhịp sống của thành phố thay đổi theo mùa.

Phía sau bếp là ban công rộng - nơi Wazi trồng nhiều chậu cây xanh và đặt xích đu. Do khoảng cách hai căn chung cư gần nhau nên Wazi thường xuyên trò chuyện với hàng xóm từ ban công.

Wazi cũng kể lại một thay đổi lớn sau khi cô nghỉ việc. Đó là khi còn làm nhân viên văn phòng, cô thường đi sớm về khuya và ít có cơ hội trò chuyện với hàng xóm. Tuy nhiên, chỉ khi có nhiều thời gian ở nhà, Wazi mới phát hiện mình có thể làm bạn nhanh chóng với những người cùng khu nhà. Phát hiện này khiến cô thấy vui vẻ hơn.

Đằng sau cửa sổ là ban công trồng cả vườn cây xanh

Wazi và hàng xóm thường xuyên trò chuyện với nhau từ khu vực ban công

Gác xép bố trí phòng ngủ thứ hai và phòng làm việc của riêng Wazi. Nhiều người từng nói với Wazi rằng gác xép là điểm nhấn của căn nhà. Bởi tại đây, nội thất rất đẹp và chủ yếu làm từ gỗ, đồng thời từ cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy nhiều cây xanh.



Căn phòng trên tầng gác xép của Wazi

Cô gái thích ngủ ở căn phòng này vì từ cửa sổ lớn có thể nhìn ra vườn cây

Phòng làm việc của Wazi

Cô gái ưa chuông nội thất cổ điển

Từ phòng ngủ sẽ dẫn đến phòng tắm và khu vực thay đồ của Wazi

Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ

Khi còn làm nhân viên văn phòng, Wazi từng đặt yêu cầu rất cao cho công việc và bản thân. Sự nghiệp của Wazi đạt thăng tiến nhanh chóng, song cũng mang lại cho cô rất nhiều áp lực. Hai năm trước, Wazi từng thấy sức khoẻ thể chất và tinh thần đi xuống.



"Có một khoảng thời gian tôi rất bận vì công việc. Ngày nào mẹ cũng gọi điện nhưng tôi nhanh chóng cúp máy, nói với mẹ tôi sẽ gọi sau, song chưa bao giờ tôi chủ động liên hệ với mẹ. Chuyện này kéo dài khoảng một tuần thì mẹ gửi cho tôi một tin nhắn thật dài. Chắc là mẹ nhớ tôi rất nhiều và không biết dạo này tôi thế nào. Nhưng mẹ luôn nghĩ công việc của tôi rất quan trọng nên không dám làm phiền con cái...

Lúc đọc tin nhắn của mẹ, tôi rất buồn. Rồi tôi tự hỏi: 'Công việc này có thực sự cần thiết với bản thân đến thế không? Nó quan trọng hơn gia đình sao?' Tôi bỗng nảy sinh suy nghĩ: Tôi muốn tạm dừng tất cả để dành thời gian cho mình và người thân. Và tôi đã thật sự làm được điều đó", Wazi kể lại.

Cô gái nói thêm: "Chúng ta có cách nạp năng lượng cho bản thân khác nhau. Có người cần xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè. Còn tôi, tôi thích dành thời gian cho bản thân và những người thật sự quan trọng.

Tôi từng là người nghiện đi làm và không thể sống thiếu các mối quan hệ. Chính trong ngôi nhà này, tôi thực sự học được cách làm tất cả mọi thứ chỉ với một mình. Sau khi thử nhiều trạng thái khác nhau, tôi nhận ra sống một mình không có nghĩa là cô đơn, mà là có thêm thời gian cho các sở thích cá nhân".

Nguồn: Toutiao