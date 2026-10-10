Nghịch lý của 2 mẫu iPhone ra mắt cùng một ngày tại Việt Nam

Hai chiếc iPhone cùng trình làng trong một ngày, nhưng câu chuyện giá bán sau hơn một năm lại đi theo hai hướng khác nhau.

Tháng 9/2025, iPhone 17 phiên bản 256GB có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi iPhone Air 256GB được định giá 31,99 triệu đồng. Ngay từ đầu, mẫu iPhone Air đã đắt hơn khoảng 7 triệu đồng, nhờ định vị sản phẩm mới với thiết kế siêu mỏng.

Đến nay, khoảng cách giữa hai mẫu máy đã đảo chiều theo một cách đáng chú ý. Apple nâng giá niêm yết iPhone 17 lên 28,99 triệu đồng và iPhone Air lên 34,99 triệu đồng sau khi ra mắt iPhone 18 Pro và Pro Max. Tuy nhiên, tại thị trường bán lẻ, iPhone 17 vẫn được giữ ở mặt bằng giá cũ theo ghi nhận, còn iPhone Air chỉ còn khoảng 22,99 triệu đồng.

Nếu lấy giá mở bán làm mốc so sánh, iPhone Air hiện rẻ hơn khoảng 9 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 28%. Từ một mẫu máy có giá cao hơn iPhone 17 đáng kể, iPhone Air hiện có giá bán thực tế thấp hơn khoảng 2 triệu đồng.

iPhone 17: Giá niêm yết tăng, đại lý vẫn giữ giá để hút khách

Việc Apple điều chỉnh giá niêm yết không đồng nghĩa giá bán tại đại lý sẽ tăng tương ứng. Với iPhone 17, mức giá bán thực tế vẫn là yếu tố quan trọng để các hệ thống bán lẻ duy trì sức cạnh tranh và thu hút người mua.

Trong bối cảnh giá niêm yết chính thức đã lên 28,99 triệu đồng, việc đại lý tiếp tục bán quanh mặt bằng giá cũ tạo ra khoảng chênh lệch đáng kể so với giá trên Apple Store. Người mua vì thế vẫn có thể tiếp cận mẫu iPhone tiêu chuẩn này ở mức giá thấp hơn giá niêm yết chính thức.

Tuy nhiên, mức giá này có thể không giữ được lâu khi lô hàng tồn trước đó đã bán hết. Nhiều khả năng đại lý sẽ sớm phải điều chỉnh giá bán theo xu hướng tăng khi nhập các lô hàng mới sau đó.

iPhone Air: Giá niêm yết cao nhưng phải giảm sâu để tìm khách

Ở chiều ngược lại, iPhone Air đang đối mặt với bài toán khó hơn. Mức giá niêm yết mới 34,99 triệu đồng không ngăn được giá bán thực tế giảm xuống 22,99 triệu đồng. Khoảng cách 12 triệu đồng giữa hai mức giá phản ánh áp lực lớn hơn trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Thực tế, iPhone Air là một sản phẩm gây tranh cãi. Nhiều người ca ngợi trải nghiệm đặc biệt của mẫu smartphone này nhờ thiết kế mỏng, nhẹ - thứ gần như xa xỉ trong bối cảnh smartphone ngày càng nặng nề do trang bị pin, camera lớn và nhiều công nghệ đi kèm. Số khác lại cho rằng Apple đã tạo ra một sản phẩm "đi ngược" thời đại khi chỉ có camera đơn, pin dung lượng thấp.

Kết quả là doanh số của máy luôn ở mức thấp nhất so với các sản phẩm ra mắt cùng thời điểm. Thậm chí, nó còn được xem là mặt hàng "bia kèm lạc" - nghĩa là đại lý buộc phải nhập về để bán như một điều kiện để nhập được số lượng nhiều hơn các mẫu máy khác.

Một thiết kế mỏng nhẹ khác biệt có thể tạo sự chú ý khi ra mắt, nhưng chưa chắc đủ sức thuyết phục số đông người mua ở mức giá cao. Khi người dùng cân nhắc giữa các mẫu iPhone, giá bán, tính thực dụng và giá trị nhận được vẫn có thể quan trọng hơn sự mới lạ trong thiết kế. Do đó, iPhone Air đã liên tục giảm giá kể từ khi ra mắt.

Nghịch lý nằm ở chỗ: cả hai mẫu máy đều được Apple tăng giá niêm yết, nhưng iPhone 17 vẫn có thể giữ giá bán nhờ sức mua và lợi thế cạnh tranh, trong khi iPhone Air phải giảm sâu để tiếp cận khách hàng.

Với thị trường điện thoại, giá niêm yết thể hiện cách nhà sản xuất định vị sản phẩm. Còn giá bán thực tế mới phản ánh rõ hơn mức độ chấp nhận của thị trường đối với mức định giá đó.