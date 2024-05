Ngỡ ngàng sự “thay da đổi thịt” của La Queenara Hội An

Hoàn thiện tiện ích, "phủ xanh’ không gian sống



Cuối năm 2023, những chủ nhân đầu tiên của dự án La Queenara Hội An đã nhận chìa khóa cùng những ưu đãi vượt trội để hoàn thiện nội thất sớm. Mang kỳ vọng khi trở lại Hội An, anh Phạm Minh Tuấn (Hà Nội) cùng nhiều nhà đầu tư không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ hoàn thiện nhanh chóng của các tiện ích nội khu để đưa vào hoạt động.

Nổi bật phải kể đến bể bơi, khu vui chơi trẻ em và khu vườn riêng yên tĩnh sau mỗi phân khu đang được thi công và hoàn thiện dần, sẵn sàng cho việc khai thác, vận hành một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, là điểm đến đưa không chỉ đưa Việt Nam đến với thế giới, mà đưa thế giới về với Việt Nam.

Dạo bộ trên tuyến đường nội khu, ngắm những hàng cây, khóm hoa, thảm cỏ xanh được chăm chút, chủ sở hữu La Queenara hình dung tương lai của một khu đô thị nghỉ dưỡng tầm cỡ, hứa hẹn là tâm điểm lưu trú của miền Trung.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm giữa trung tâm du lịch sôi động nhất miền Trung, La Queenara có quy mô 50ha với 200 tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao. Với lợi thế hội tụ đủ bộ 3 giá trị "trước biển, sau sông, giữa lòng di sản", dự án khi hoàn thiện, kỳ vọng trở thành tổ hợp khách sạn di sản, đón lượng khách tăng trưởng mạnh tại Hội An - nơi vừa được Tạp chí Time Out của Anh đưa vào danh sách 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới để du lịch vào mùa hè này.

Theo đại diện chủ đầu tư, tiến độ thi công vượt trội cùng chất lượng công trình được khẳng định ở việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu, cảnh quan cây xanh được đầu tư bài bản, mật độ xây dựng thấp mang tới không gian sống an cư – nghỉ dưỡng hoàn hảo. Đồng thời, dự án đặt mục tiêu phát triển hệ thực vật, cây xanh ấn tượng, với tỷ lệ cây xanh/người cao gấp 20 lần tiêu chuẩn quốc gia.

La Queenara Hội An được thiết kế và quy hoạch đa nhiệm với toàn bộ các sản phẩm có kết cấu linh hoạt 2 mặt tiền, được thiết kế chuẩn "home resort", mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu gồm công viên, lối đi bộ, vườn thể chất trẻ em, sân pickleball…

Báo cáo mới nhất của Booking - ứng dụng đặt chỗ hàng đầu thế giới cho thấy, xu hướng du lịch năm 2024 được dẫn dắt bởi các yếu tố như đề cao trải nghiệm cá nhân, ưu tiên du lịch sang chảnh, gắn liền nghỉ dưỡng với chữa lành. Trong khi đó, các nghiên cứu khác chỉ ra xu hướng chữa lành không chỉ thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn ở các vùng biển xinh đẹp mà còn hướng tới các hoạt động thể chất, giải phóng năng lượng.

Với quy hoạch cảnh quan xanh và đa dạng tiện nghi, chủ đầu tư La Queenara khẳng định về việc phát triển khu nghỉ dưỡng năng động, giàu trải nghiệm, gia tăng sự kết nối và bắt kịp xu hướng quốc tế.

Sức hút của tổ hợp thể thao và sân chơi pickle ball

Nhắc tới tầm nhìn đón đầu xu hướng tại La Queenara Hội An, cần phải kể đến sân Pickleball tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đang được vận hành tại chính nơi này.

Pickleball được xem là một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Một thống kê được công bố năm 2023, riêng nước Mỹ đã có hơn 4,8 triệu người chơi môn Pickleball, tăng 14,8% so với năm trước.

Tại Việt Nam, phong trào Pickleball phát triển mạnh mẽ, thu hút lượng người chơi tăng nhanh. Điểm độc đáo của Pickleball là việc dễ chơi, dễ học, vừa vận động đốt calo vừa tạo cảm xúc hài lòng vui vẻ. Do đó được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhóm người nổi tiếng và doanh nhân.

Sau gần 1 năm hoạt động, đến nay sân pickleball La Queenara đã tạo ra sân chơi thể thao bổ ích cho hàng ngàn lượt du khách ghé Hội An đến trải nghiệm. Cùng với vị trí hoàn mỹ bên bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới và không gian giải trí nghỉ dưỡng đặc sắc, tổ hợp thể thao La Queenara Hội An (sân tennis và sân Pickleball) hứa hẹn là "thỏi nam châm" tạo nên sức hút đặc biệt với du khách quốc tế.

Hệ thống tiện ích, cảnh quan từng ngày được hoàn thiện để sẵn sàng đưa vào vận hành, nhiều chủ sở hữu tại La Queenara Hội An cho biết đang chuẩn bị phương án làm nội thất để sớm khai thác mô hình kinh doanh lưu trú.

Không khó nhận ra "miếng bánh" kinh doanh du lịch khổng lồ đang chờ đợi nhà đầu tư La Queenara khai mở khi dự án chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút, cách Thánh địa Mỹ Sơn - di sản văn hóa thế giới 30 phút. Dự án còn đặc biệt gần các điểm đến du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, biển An Bàng, Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Cẩm Thanh… trong vòng bán kính 5-10 phút chạy xe.

Những sản phẩm hoàn thiện sớm tại La Queenara Hội An lại càng gia tăng giá trị khi chủ sở hữu có thể đa năng sử dụng ngay căn nhà để ở, cho thuê hoặc kinh doanh, mặt khác là sản phẩm truyền đời mang giá trị sinh lời về lâu dài.