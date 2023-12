Ngoài căn biệt thự tân hôn bề thế, chồng doanh nhân của Diễm My 9x còn giàu cỡ nào?

Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn quyết định về chung một nhà sau 7 năm bên nhau. Ngày 16/12 vừa qua, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở TP.HCM. Gây chú ý với cư dân mạng là danh sách sính lễ xịn xò. Ngoài những tráp lễ như trà, bánh... theo kiểu cưới hỏi truyền thống thì cô dâu Diễm My 9x được doanh nhân Vinh Nguyễn tặng nhẫn, kiềng vàng và đặc biệt là 1 chiếc nhẫn kim cương "size khủng".

Sau khi thực hiện các nghi lễ tại nhà gái, Diễm My 9x được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Có thể thấy, danh sách quà cưới phần nào hé lộ khối tài sản khủng của chồng Diễm My 9x.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương "size khủng" mà Diễm My 9x nhận trong lễ ăn hỏi

Biệt thự tân hôn mà nhà chồng Diễm My 9x chuẩn bị cho cả hai sinh sống sau khi về chung một nhà

Chồng Diễm My 9x từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ở Úc, Vinh Nguyễn kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng và là một doanh nhân có tiếng trong ngành này. Vì yếu tố công việc nên Diễm My 9x và Vinh Nguyễn yêu xa, cho đến vài năm trở lại đây, nam doanh nhân mới trở về Việt Nam.

Vinh Nguyễn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh ở trường Đại học có tiếng ở Úc

Chồng Diễm My 9x là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng tại Úc

Vinh Nguyễn là con trai lớn trong một gia đình có nền tảng tốt, sau anh còn có 1 em gái. Sau khi về Việt Nam, anh phụ giúp công việc của gia đình, thành lập công ty riêng. Hiện tại, chồng của Diễm My 9x đang điều hành công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan. Ngoài ra anh còn là chủ của nhà hàng cao cấp. Diễm My 9x từng chia sẻ chồng của cô rất yêu thích và thành công khi phát triển kinh doanh ở mảng ẩm thực.

Ông xã Diễm My 9x là thiếu gia trong gia đình có nền tảng tốt, nhà chồng của nữ diễn viên sống khá kín tiếng

Sau khi trở về Việt Nam, Vinh Nguyễn điều hành công ty sản xuất cà phê hòa tan và là chủ của nhà hàng cao cấp

Vinh Nguyễn khá kín tiếng trên mạng xã hội. Các trang mạng xã hội của nam doanh nhân đều cài đặt chế độ cho bạn bè thân thiết. Những hình ảnh của Vinh Nguyễn thường được cập nhật bởi Diễm My 9x. Có thể thấy kể từ khi về Việt Nam, cả hai trở nên khắng khít hơn khi luôn xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện. Diễm My 9x cũng thỉnh thoảng chia sẻ những dịp cả hai du lịch trong và ngoài nước.

Nói về việc lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau, Diễm My 9x chia sẻ: "My học rất nhiều từ mẹ của Vinh. Mẹ dạy nấu ăn, cách chăm sóc tổ ấm, cách giữ lửa cho ngôi nhà của mình như thế nào. Mẹ dặn là hãy cố gắng bên nhau, đó cũng là lý do mà My và Vinh luôn xuất hiện chung là vậy. Việc luôn ở bên cạnh nhau sẽ gắn chặt tình cảm, mình dễ chia sẻ nhiều thứ với nhau hơn".