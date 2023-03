Ngoài đám cưới hào môn của Linh Rin, đây là 2 hôn lễ được mong chờ năm 2023: Người được cầu hôn ở Úc, người gây tò mò danh tính chú rể

Chỉ còn ít ngày nữa, hôn lễ đậm chất hào môn của Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng và vị hôn thê Linh Rin sẽ chính thức diễn ra. Cô dâu chú rể tương lai liên tục cập nhật những thông tin liên quan đến ngày trọng đại như: Chuẩn bị trang phục, chụp ảnh cưới và chuyển 200kg quà tặng đến địa điểm cưới ở Philippines,...

Ngoài màn "chấm hóng" đám cưới hoành tráng này, netizen cũng mong chờ 2 hôn lễ của mỹ nhân Việt dự kiến diễn ra trong năm 2023.

Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 3/2022

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Diễm My và chồng doanh nhân tên Vinh Nguyễn là cặp đôi khá quen thuộc trong làng giải trí Việt. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng chồng sắp cưới của Diễm My có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, thường xuyên đồng hành cùng bạn gái trong các sự kiện giải trí. Vinh Nguyễn hiện là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai đã gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim. Chính sự đĩnh đạc, chín chắn của nửa kia đã khiến Diễm My 9X yêu và gắn bó đến hiện tại. Cặp đôi đã trải qua hơn 6 năm gắn bó, có lúc tan vỡ nhưng cho nhau cơ hội "yêu lại từ đầu".

Cuối tháng 12/2022, Vinh Nguyễn đã chuẩn bị buổi cầu hôn độc đáo trên khinh khí cầu ở Úc dành riêng cho Diễm My. Chia sẻ khoảnh khắc đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm, Vinh Nguyễn thổ lộ: "Tất cả những nơi chúng tôi đã đi qua và sắp đi qua. Đây là nơi tôi đã thì thầm lặp đi lặp lại rằng: Anh yêu em".

Hiện tại, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng chưa thông báo thời điểm tổ chức tiệc mừng. Dân tình cho rằng đám cưới của Diễm My 9x và bạn trai sẽ quy tụ rất nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz.

Diễm My 9x được cầu hôn trên khinh khí cầu ở Úc hồi cuối năm 2022

Diễm My thể hiện sự hạnh phúc khi được đeo nhẫn cầu hôn, đánh dấu giai đoạn mới trong chuyện tình cảm với bạn trai 6 năm

Cách đây không lâu, Vinh Nguyễn và Diễm My cùng dự đám cưới của Kathy Uyên ở Đà Lạt

Sam và vị hôn phu giấu mặt

Nếu như Diễm My và bạn trai công khai chuyện tình cảm với công chúng thì Sam lại là một người vô cùng kín tiếng. Vì thế, nữ diễn viên đã khiến cả showbiz vỡ oà khi thông báo đã được "chốt đơn" sau 1 tháng bắt được hoa cưới của Diệu Nhi. Đáng nói, Sam khiến khán giả tò mò khi không công bố dung mạo và chẳng để lộ bất kì bức ảnh nào liên quan đến chồng tương lai.

Trong dịp tâm sự gần đây, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ: "Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

Sam đã được cầu hôn nhưng chưa từng hé lộ hình ảnh về vị hôn phu

Sam được người yêu ủng hộ làm nghệ thuật sau khi kết hôn

Sam cho biết đã nhờ Diệu Nhi tư vấn để lên kế hoạch cho đám cưới vào năm 2023: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: 'Khi nào mời đám cưới'. Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết". Ngô Kiến Huy đã xác nhận là một trong những khách mời đầu tiên sẽ tham dự và tặng cô dâu 10 chỉ vàng tiền mừng.