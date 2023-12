Ngoài khoãn lãi kỷ lục sau vụ bán khống, ‘thiên tài đầu cơ’ Bill Ackman đút túi 97 triệu USD/năm với 4 cổ phiếu ‘trong mơ’

Tỷ phú Bill Ackman là cựu sinh viên của Đại học Harvard. Ông là người sáng lập và là CEO của quỹ phòng hộ Pershing Square Capital Management. Vị tỷ phú này cũng nổi tiếng với những chiến lược đầu tư lập dị.

Ông đã từng dự đoán thị trường chứng khoán suy giảm vào tháng 3/2020 nên đã mua các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) với chi phí 27 triệu USD. Khi thị trường lao dốc, giá trị của các hợp đồng CDS tăng vọt, giúp ông thu về 2,6 tỷ USD. Gần đây hơn, Bill Ackman đã chốt lãi 200 triệu USD từ thương vụ bán khống trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm.

Mặc dù tỷ phú Ackman đã kiếm được hàng triệu USD nhờ đầu tư đúng thời điểm, ông vẫn có nguồn thu cổ tức cố định. Ông từng nhấn mạnh lợi ích của việc đầu tư vào các công ty đầu ngành có vốn hoá lớn. Vì đó là những công ty thống trị, tạo ra dòng tiền tự do, đơn giản, có thể dự đoán được và có những hàng rào bảo vệ. Điều này cũng giống như những gì mà huyền thoại đầu tư Warren Buffett thường chia sẻ.

Tính đến ngày 2/12, tỷ phú quỹ phòng hộ Bill Ackman có 8 công ty trong danh mục đầu tư, tạo ra thu nhập cổ tức 97 triệu USD. Tất cả nguồn thu của ông chủ yếu đến từ 4 cổ phiếu dưới đây.

Restaurant Brands International

Có trụ sở tại Canada, Restaurant Brands International Inc. là một trong những nhà điều hành chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Các thương hiệu trực thuộc bao gồm Tim Hortons Inc., Burger King Corp., Popeyes Louisiana Kitchen Inc. và Firehouse Subs.

Tỷ phú Ackman sở hữu 23,35 triệu cổ phiếu của Restaurant Brands International. Doanh nghiệp trả cổ tức hàng năm 2,20 USD/cp. Như vậy, danh mục đầu tư của Ackman thu về lượng cổ tức trị giá 51,37 triệu USD, chiếm hơn 52% nguồn lợi từ cổ tức trong danh mục của ông.

Bảng cân đối kế toán và tài chính mạnh mẽ của Restaurant Brands là những yếu tố chính mà tỷ phú Ackman quan tâm khi đầu tư vào công ty này. Doanh thu toàn hệ thống của Restaurant Brands đã tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 11,2 tỷ USD trong quý 3 kết thúc vào ngày 30/9. Công ty cũng đã hoàn trả hơn 360 triệu USD vốn cho các cổ đông trong quý vừa qua, khiến đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư.

Lowe's

Xếp thứ 39 trong danh sách Fortune 500, Lowe's Companies Inc. là một trong những chuỗi bán lẻ đồ gia dụng nổi bật nhất đang hoạt động tại Mỹ. Doanh nghiệp này có hơn 1.700 cửa hàng trên toàn quốc.

Quỹ Pershing Square sở hữu 7,07 triệu cổ phiếu của Lowe's, trị giá hơn 1,4 tỷ USD. Công ty trả cổ tức hàng năm là 4,40 USD/cp, tạo ra nguồn lợi cổ tức gần 31,1 triệu USD cho danh mục đầu tư của Ackman. Mặc dù cổ phiếu của Lowe’s đã tăng 4,5% từ đầu năm đến nay, thấp hơn mức lợi nhuận 19,4% của chỉ số chuẩn S&P 500, nhưng mức chi trả cổ tức cao vẫn khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn.

Hilton Worldwide

Khi ngành du lịch có sự phục hồi ấn tượng trong giai đoạn hậu đại dịch, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho tỷ phú Ackman.

Tổng khoản đầu tư của ông vào Hilton đã thu về 6,18 triệu USD tiền cổ tức, chiếm hơn 6% tổng nguồn thu từ cổ tức của ông. Ackman sở hữu 10,31 triệu cổ phiếu của Hilton, trị giá hơn 1,5 tỷ USD.

Khoản đầu tư của Ackman vào Hilton cũng đã nâng tổng giá trị danh mục đầu tư của ông nhờ giá cổ phiếu tăng gần 35% trong năm 2023. Tình hình tài chính ấn tượng và kế hoạch mở rộng của Hilton là động lực chính thúc đẩy triển vọng tăng giá.

Canadian Pacific Kansas City

Công ty Canadian Pacific Kansas City chuyên vận hành tuyến đường sắt xuyên quốc gia, nối Mỹ, Canada và Mexico. Tỷ phú Ackman sở hữu 15,1 triệu cổ phiếu của công ty, với tổng vốn đầu tư của ông trị giá hơn 1,1 triệu USD.

Canada Pacific trả cổ tức hàng năm 0,56 USD/cp. Tuy nhiên, với khoản đầu tư lớn của Ackman vào công ty đường sắt này, tổng nguồn thu cổ tức từ cổ phần tại Canada Pacific lên tới gần 8,5 triệu USD.

Theo Yahoo Finance