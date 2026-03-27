Ngoại trưởng Mỹ nêu kịch bản khôi phục lưu thông tại 'tử huyệt' Hormuz

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Marco Rubio cho biết: "Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại vào ngày mai nếu Iran ngừng đe dọa hoạt động vận tải biển toàn cầu".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ né tránh câu hỏi liên quan đến khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ để khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, tờ Financial Times đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo với Mỹ và đồng minh phương Tây rằng họ sẽ tham gia vào lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia để mở lại eo biển Hormuz.

Theo báo cáo, UAE đang cố gắng thúc đẩy hàng chục quốc gia thành lập "Lực lượng An ninh Hormuz" để bảo vệ eo biển khỏi cuộc tấn công của Iran và hộ tống tàu thuyền. Thời gian qua, UAE phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ Iran hơn những quốc gia khác trong khu vực, kể cả Israel.

Một số đồng minh của Mỹ cho biết họ không có kế hoạch ngay lập tức gửi tàu đến để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz, bác bỏ yêu cầu hỗ trợ quân sự của ông Trump nhằm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông thoáng.

Tuyến đường thủy này rất quan trọng đối với nền kinh tế của UAE - một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên, Iran nhiều lần tấn công cảng biển của UAE nằm ngoài Vịnh Ba Tư, nơi được sử dụng để bốc dỡ dầu xuất khẩu.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran cũng bị tấn công. Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành loạt trận tấn công trả đũa nhằm vào Israel và cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê-út.

Chính quyền Iran cũng quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, cấm những tàu thuyền có liên hệ với Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ cuộc tấn công chống lại Tehran đi qua.

Trong cuộc xung đột, một số tàu chở dầu cũng bị tấn công vì đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran. Tuy nhiên, đến ngày 25/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran cho phép các nước thân thiện, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan đi qua eo biển Hormuz.