Ngọc Anh 3A và Minh Tuyết lần đầu song ca trên sân khấu thủ đô trong đêm nhạc Chạm 2

"Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" vốn là tiết mục gây sốt của Ngọc Anh 3A tại cuộc thi "Ca sĩ mặt nạ" với mascot Cún Tóc Lô. Phần trình diễn thu hút hàng triệu lượt view, hàng nghìn bình luận khen ngợi dành cho giọng hát xúc động của nữ ca sĩ. Ruby Ngọc, nhà sản xuất của Chạm 2 cũng mê mẩn tiết mục này nên đã đề nghị nữ ca sĩ tái hiện màn trình diễn của mình trong đêm nhạc ngay khi có cơ hội.



Bản mashup "Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây" trong Chạm 2 sẽ trở nên đặc biệt hơn với sự kết hợp của Ngọc Anh 3A và Minh Tuyết. Hai nữ ca sĩ từng yêu mến với bản song ca Ánh sáng nhiệm màu ở sân khấu hải ngoại nhưng đây là lần đầu tiên họ song ca trên sân khấu thủ đô.

Mỗi người một màu giọng, họ được dự đoán sẽ làm nên một tiết mục ấn tượng trong Chạm 2. Nhà sản xuất tin rằng sự kết hợp của một giọng hát mềm như suối và một giọng hát mạnh mẽ như sóng biển sẽ làm lay động những người yêu nhạc, tạo nên điểm nhấn dặc biệt cho chương trình.

Cùng sinh sống ở Mỹ, Ngọc Anh 3A và Minh Tuyết có mối quan hệ khá thân thiết. Hai nữ ca sĩ cho biết họ luôn quý trọng, nâng đỡ nhau trong công việc cũng như đời sống tinh thần. Quen biết 15 năm nên họ hiểu rõ cách hát của đối phương và biết cách xử lý, nâng đỡ nhau để cả hai cùng tỏa sáng khi hát chung.

Ngoài tiết mục song ca của Ngọc Anh và Minh Tuyết, Chạm 2 sẽ còn nhiều tiết mục bản mashup ấn tượng khác dưới bàn tay nhào nặn của giám đốc âm nhạc Dương Cầm. Ca sĩ Quang Dũng sẽ hòa giọng với Ngọc Anh 3A bài "Yêu em giữa đời quên lãng" và Quang Hà trong bản mashup "Anh còn nợ em - Khúc thụy du". Giám đốc âm nhạc còn lên kịch bản để bốn giọng ca cùng hòa giọng trong các ca khúc Mùa hè đẹp nhất, Đừng xa em đêm nay - Lại gần hôn anh.

Bên cạnh các bản song ca, tứ ca được đầu tư nhiều tâm huyết, các ca sĩ đều ấp ủ những tiết mục solo đặc biệt dành tặng khán giả thủ đô. Không chỉ hát các ca khúc trữ tình bất hủ gắn với tên tuổi mình như "Bao giờ biết tương tư" hay "Bài hát không tên cuối cùng", Ngọc Anh còn cover "Em gái mưa", "Anh".

Trong khi đó, Quang Hà sẽ cover Ngày mai người ta lấy chồng, bản hit triệu view của Đông Thiên Đức, bên cạnh "Duyên kiếp", liên khúc "Trăm năm không quên, Vì anh thương em"... Minh Tuyết sẽ mang đến các ca khúc "Sao anh ra đi - Em sẽ là người ra đi", "Chờ một tiếng yêu", "Đã sai từ lúc đầu", liên khúc "Hỡi người tình, trời còn làm mưa mãi, Hận tình trong mưa, Mưa trên biển vắng". Quang Dũng thì dự định hát "Vì đó là em", "Tuyết rơi mùa hè", "Như chưa bắt đầu" và "Yêu em dài lâu".

Đêm nhạc do NSND Đạt Tăng làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc và phần âm thanh ánh sáng do Long Lighting - Phan Thanh phụ trách. Chương trình thuộc series đêm nhạc trữ tình do Thăng Long Show tổ chức hàng năm.