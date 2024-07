Ngọc Trinh khốn đốn vì váy tụt trên thảm đỏ, gương mặt lộ rõ căng thẳng, liên tục lấy tay che chắn

Nổi tiếng với nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng nuột nà, Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Với sức nóng của mình, người đẹp sinh năm 1989 luôn vô cùng nổi bật và chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện với những bộ váy lộng lẫy, lấp lánh.

Vì theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm nên trang phục đồng hành cùng "nữ hoàng nội y" tại các sự kiện cũng vô cùng táo bạo, sexy. Do đó, cô cũng không thể tránh khỏi những sự cố trang phục không mong muốn, điển hình phải kể đến màn xuất hiện tại show diễn The Valley Of Goddness năm 2022 của NTK Đỗ Long.

Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại show diễn The Valley Of Goddness năm 2022 của NTK Đỗ Long trong tạo hình nữ thần quyến rũ, gợi cảm. Cô diện set đồ cut out màu trắng mỏng manh, thướt tha, với phần bra top o ép vòng 1 cùng chân váy xẻ tà khoe đôi chân thon dài, nuột nà. Từ kiểu tóc, style makeup đến các phụ kiện đính trên người đều góp phần giúp diện mạo Ngọc Trinh thêm phần hoàn hảo, long lanh

Ngọc Trinh khoe vóc dáng quyến rũ, gợi cảm trên thảm đỏ

Tuy nhiên, dù khoe trọn đường cong gợi cảm nhưng trang phục này lại khiến Ngọc Trinh khá khốn đốn, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thậm chí, mỹ nhân "vòng eo 56" còn liên tục phải lấy tay kéo phần áo ngay vòng 1 bất chấp nhiều ống kính đang chĩa vào mình vì sợ hớ hênh, lộ vùng nhạy cảm trên thảm đỏ. NTK Đỗ Long đứng cạnh cũng phải giúp nữ người mẫu che chắn, căn chỉnh lại trang phục.

Ngọc Trinh liên tục phải che chắn cơ thể, lấy tay kéo chỉnh trang phục ngay trên thảm đỏ

Sau đó, "nữ hoàng nội y" cũng phải nhờ đến ekip để cố định lại áo trước khi tiếp tục show diễn