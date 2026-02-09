Ngôi làng cổ 600 năm tuổi tại Trung Quốc đổi đời nhờ đóng phim: Cả người và vật nuôi đều thành diễn viên

Trong bối cảnh nền công nghiệp giải trí kỹ thuật số đang bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc, làng Nguyên Kiều (thuộc thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam) đã vụt sáng trở thành một hiện tượng lạ.

Với lịch sử tồn tại hơn 600 năm từ đầu thời nhà Minh (1368 - 1644), ngôi làng vốn yên bình với những tháp kịch, tháp canh và cây cổ thụ giờ đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của các đoàn làm phim.

Cơn sốt "mì ăn liền điện tử" và cơ hội cho làng cổ

Sự thay đổi của làng Nguyên Kiều gắn liền với sự trỗi dậy của thể loại phim ngắn (miniseries) - hay còn được ví von là "mì ăn liền điện tử". Theo Báo cáo Phát triển Internet Trung Quốc 2025, thị trường này đã đạt giá trị khổng lồ 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ USD) vào năm 2024, thu hút tới 500 triệu người xem trên toàn quốc. Đặc điểm của loại hình này là thời lượng mỗi tập dưới 15 phút, tiết kiệm chi phí, cốt truyện nhanh và không đòi hỏi diễn viên phải được đào tạo chuyên nghiệp.

Chính những yếu tố này đã đưa các đoàn làm phim tìm đến Nguyên Kiều vào năm 2024. Họ tình cờ phát hiện ra bầu không khí hoài cổ tự nhiên nơi đây là bối cảnh hoàn hảo cho các kịch bản phim cổ trang hoặc nông thôn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí dựng cảnh.

Khi nông dân và vật nuôi trở thành "sao"

Ban đầu, những người nông dân chân lấm tay bùn chỉ đứng xem vì tò mò. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi một cụ bà ngoài 70 tuổi mạnh dạn dẫn đầu nhóm hơn 10 người tự ứng cử với đạo diễn. Diễn xuất mộc mạc nhưng chân thực của họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi, mở ra một "nghề tay trái" cho cả làng.

Tính đến nay, đã có hơn 40 bộ phim ngắn được quay tại đây, trong đó có tác phẩm đạt tới 30 triệu lượt xem trực tuyến. Gần như toàn bộ 1.600 cư dân thuộc 380 hộ gia đình, từ những đứa trẻ 5 tuổi đến các cụ già 74 tuổi, đều đã từng xuất hiện trước ống kính. Mức thù lao trung bình cho mỗi diễn viên quần chúng là khoảng 100 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 400 nghìn đồng) một ngày.

Điều thú vị nhất tại phim trường đặc biệt này là sự tham gia của các "diễn viên bốn chân". Gà, vịt, ngỗng, ngựa và lừa không chỉ là tài sản nông nghiệp mà còn là những diễn viên phụ đắc lực. Đặc biệt, một con lừa có kỹ năng kéo xe thành thục được trả mức thù lao lên tới 500 nhân dân tệ mỗi ngày - cao gấp 5 lần so với cát-xê của một người dân trong làng.

Tác động tích cực đến kinh tế địa phương

Sự chuyển mình của làng Nguyên Kiều không chỉ mang lại niềm vui tinh thần mà còn tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt. Một nam dân làng 60 tuổi hóm hỉnh chia sẻ sự thay đổi trong cuộc đời mình: "Trước đây tay tôi cầm cuốc, bây giờ tôi cầm kịch bản". Một phụ nữ khác cũng bày tỏ niềm tự hào khi có thể chia sẻ trải nghiệm diễn xuất với bạn bè.

Theo một quan chức địa phương, ngành công nghiệp phim ngắn hiện đóng góp khoảng 20% vào tổng thu nhập của vùng. Quan trọng hơn, nó đã tạo ra một làn sóng "hồi hương" đáng kể. Trước đây, thanh niên trong làng thường phải bỏ xứ lên thành phố kiếm sống, nhưng nay nhiều người đã quay trở về. Công việc mới giúp họ vừa có thu nhập ổn định, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình, cha mẹ.

Mô hình "làng phim trường" như Nguyên Kiều đang dần trở thành xu hướng. Tại thị trấn Beiliangjia (Thanh Đảo, Sơn Đông), người dân cũng đang tận dụng lợi thế địa phương để phát triển dịch vụ quay phim ngắn, chứng minh sức sống mạnh mẽ và khả năng thích ứng của các vùng quê Trung Quốc trước làn sóng văn hóa số.