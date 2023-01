Ngôi làng kì dị ở xứ dầu mỏ Dubai: Ngày hiện đêm ẩn, các nhà khoa học trăn trở chưa thể tìm ra câu trả lời

Cách thành phố Dubai chưa đầy một giờ lái xe, nằm sát biên giới với Sharjah, ngôi làng nhỏ Al Madam là một trong những địa điểm thu hút sự chú ý không chỉ của khách phiêu lưu mà còn cả các nhà khoa học.

Đường nét của những ngôi nhà cũ vẫn có thể nhìn thấy, nhưng cát đã bao phủ rất cao, tràn qua cửa sổ, lấp đầy sân trong và cuốn trôi tất cả đồ đạc.

Các dấu hiệu tại đây cho thấy cư dân dường như đã phải rời đi trong vội vã: cửa vẫn mở toang, vật dụng cá nhân vẫn còn lộn xộn ngổn ngang. Chính những điều này cũng là nguồn cơn cho lời đồn thổi rằng Al Madam là một "ngôi làng ma", cư dân nơi đây đã phải chạy trốn khỏi các thế lực siêu nhiên.

Một điều đặc biệt nữa là ngôi làng này chỉ xuất hiện vào ban ngày, còn ban đêm, nó dường như bốc hơi không một dấu vết, thực sự là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới.

Một ngôi làng bí ẩn - ban ngày hiện hữu, ban đêm "tan biến"

Để làm rõ sự kiện bí ẩn này, các nhà khoa học quyết định đến tận nơi để tìm hiểu. Ban đầu, các nhà khoa học nhận được thông tin rằng ngôi làng này từng bùng phát một loại dịch bệnh không có thuốc chữa nên không ai dám lại gần. Thậm chí còn có tin đồn rằng trước đây người ta đã nhìn thấy mọi người đi dạo quanh làng, nhưng sau đó họ không bao giờ quay lại. Vì vậy, người dân địa phương không dám lại gần vì sợ nguy hiểm. Kể từ đó, ngôi làng trở thành nơi vắng bóng người như ngày nay.

Theo quan sát của họ, vào ban ngày, ngôi làng này hoàn toàn không khác gì một ngôi làng bình thường. Từ những dấu tích còn lại, có thể thấy người dân trong làng là người bản địa, họ sống tự cung tự cấp và có những nét văn hóa đặc sắc riêng. Tuy nhiên, vào buổi tối, điều kì lạ sẽ xảy ra, khi mà cả ngôi làng như biến mất vào khoảng không, không để lại dấu vết. Khi các chuyên gia đến tìm kiếm, họ chỉ thấy những cát là cát. Khi mặt trời ló rạng ban ngày, ngôi làng lại hiện ra trước mắt mọi người, như chưa từng biến mất.

Câu trả lời cho sự bí ẩn

Sau thời gian giám sát, các nhà khoa học đã đưa ra 3 giả thiết về sự việc kỳ lạ tại Al Madam.

Đầu tiên, họ cho rằng ngôi làng có thể đã bị cát lún nhấn chìm. Theo các nhà khoa học, trong sa mạc có rất nhiều cát và thường xuyên xảy ra hiện tượng sụt lún. Tuy nhiên, nhận định này đã nhanh chóng bị bác bỏ, vì vào ban ngày, ngôi làng rõ ràng bình yên vô sự trên mặt cát mênh mông.

Sau đó, một số nhà khoa học giải thích rằng ngôi làng biến mất vào ban đêm là do hiện tượng ảo ảnh. Họ cho rằng vì Dubai nửa sa mạc, nửa đại dương nên mới tạo ra khung cảnh như vậy. Trên sa mạc, lớp không khí ở gần bề mặt là nóng nhất, và không khí sẽ lạnh dần theo độ cao (do cát nóng với biển lạnh) nên khi ánh sáng khúc xạ xuống dưới, người ta thấy ngôi làng biến mất. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khả năng xảy ra ảo ảnh ở mức quá thường xuyên như vậy là rất thấp. Do đó, giả thuyết này cũng khó được chấp nhận.

Cuối cùng, sau khi thử nghiệm và phân tích, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời khả thi nhất. Theo đó, trên thực tế, ngôi làng này trước đây là nơi sinh sống của bộ tộc Al Kutbii. Do tài nguyên bị khai thác quá mức nên môi trường cũng bị hủy hoại nghiêm trọng, dần dần sa mạc và cát xâm chiếm ngôi làng, khiến họ phải rời đi.

Dân cư chuyển đi nơi khác nên nhà cửa trở nên trống trải, cồn cát dưới tác động của gió liên tục thổi vào vùi lấp, khiến ngôi làng như biến mất vào ban đêm. Đến ban ngày, gió vẫn thổi liên tục, nên cát lại được thổi đi nơi khác, và ngôi làng lại hiện ra như cũ.

Mặc dù nhiều giả thuyết khác nhau đã được đưa ra, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào được công nhận chính thức. Sự bí ẩn của ngôi làng cứ thế lan truyền từ người này sang người khác, để rồi nơi đây dần trở thành điểm du lịch thu hút những người ưa khám phá. Các nhà khoa học cũng đưa ra lời khuyên rằng những ai có ý định đến thăm ngôi làng nên đến vào ban ngày, tránh đi vào ban đêm hay đi một mình, để đảm bảo không gặp nguy hiểm.