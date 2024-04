Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Nếu dạo bước trên vỉa hè ở ngôi làng Prestbury (Anh), nhiều người sẽ không nhận ra sự khác biệt của nó. Cấu trúc các căn nhà, đường phố, quán hàng khá giống với nhiều nơi khác tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, chỉ cần tìm hiểu kỹ hơn một chút, bạn sẽ phải bất ngờ với độ giàu có của các cư dân ở nơi này.



Theo thống kê năm 2019, con đường Prestbury ở đây có giá bất động sản đắt đỏ vào hàng thứ 3 tại Cheshire, Anh. Các căn nhà biệt lập có giá trung bình hơn 2,1 triệu bảng Anh, có vườn riêng và cây cối được chăm sóc cẩn thận tạo nên lối sống xanh mát.

Sự yên tĩnh và cổ kính chính là điểm thu hút giới nhà giàu về làng sinh sống

Những bức tường rào làm bằng đá và hàng cây sồi lâu năm tỏa bóng mát hai bên đường đưa đến cho cư dân giàu có sự riêng tư, tránh xa tiếng ồn ào của ô tô và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Người ta vẫn thường đùa rằng, ngôi làng là một trong những nơi có mã bưu điện sang trọng nhất của Anh với lý do cư dân hầu hết là tỷ phú và người nổi tiếng. Có thể kể đến như vợ chồng cầu thủ bóng đá Wayne và Coleen Rooney, ngôi sao "The Real Housewives of Cheshire" Stacey Forsey, MC/diễn viên Paddy McGuinness và biểu tượng nhạc rock Slade Noddy Holder...

Không hiếm những ô tô đắt tiền chạy qua các con đường trong làng mỗi ngày

Trên đường phố ngôi làng, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng cụm các ngôi nhà cổ kính đan xen với những cửa hàng, quán cà phê hay nhà hàng hiện đại. Một trong những cửa hàng đầu tiên mà khách tham quan có thể bắt gặp đó là nhà để xe Oakmere Lotus, nơi quy tụ những mẫu siêu xe lấp lánh trị giá 80.000 bảng Anh (2,5 tỷ đồng). Ngoài ra, chuyện máy kéo khổng lồ theo sau loạt xe Rolls-Royce, Lotus và Bentley chạy ầm trên phố là điều bình thường.

Tiến sâu hơn vào Prestbury, du khách sẽ tìm thấy cửa hàng Dress Cheshire - nơi được ví là "mỏ vàng" dành cho những người yêu thích thời trang. Người mua có thể "chộp lấy" những bộ quần áo hàng hiệu giá rẻ trực tiếp từ vợ của các triệu phú và cầu thủ sống ở khu này.

Christine Colbert, chủ sở hữu của hàng Dress Cheshire

Doanh nhân 56 tuổi Christine Colbert đã khai trương cửa hàng cách đây 6 năm và xây dựng được nhiều mối quan hệ ở quê nhà, những người mà bà biết họ sẽ có các món đồ từ thương hiệu Balmain, Christian Dior và Dolce & Gabbana (D&G) muốn bán và thậm chí có món chưa từng được sử dụng.

Bà Christine Colbert cho biết, ngôi làng đã trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn vì có vô số thứ để ngắm nghía và trải nghiệm.

"Tôi đã sống trong làng 26 năm rồi. Prestbury đã có sức sống mới. Vài năm trước, ở đây có chút lộn xộn nhưng bây giờ đã bình thường trở lại", người phụ nữ này tiết lộ.

Prestbury cũng có vô số nhà hàng, quán cà phê, đặc biệt là The Coast nổi tiếng với hải sản và quầy bar nằm ngay đối diện con phố chính. Hay quán cà phê Henry's từng đoạt giải thưởng phục vụ bữa sáng, ăn trưa nóng và nguội…

Căn nhà bề thế của một gia đình trong làng

Ngoài những cung đường có siêu xe chạy và các cửa hàng đông khách nhà giàu lui tới, ngôi làng này còn có không gian công cộng xinh đẹp nằm ngay cạnh con sông uốn mình chảy qua làng.

Những mảnh đất được một gia đình giàu có quyên tặng giờ đây đã được chăm sóc, giữ gìn thành địa điểm yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng cho cư dân có thể đi dạo, ngắm cảnh, trút bỏ những vất vả của cuộc sống thường nhật.

Theo Manchester Evening News