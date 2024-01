Ngôi nhà chẳng ai dám di dời: Hàng thế kỷ không có hàng xóm, đường lên không dành cho người yếu tim

Nằm cô độc ẩn mình trên dãy Dolomites hùng vĩ của Ý, Buffa di Perrero không chỉ là một biểu tượng của sự cô đơn mà còn là chứng nhân của lịch sử. Ngôi nhà này đã được đặt theo tên của người lính Alpini, Đại tá Carlo Buffa di Perrero, một anh hùng có niềm đam mê với những ngọn núi.

Được xây dựng từ Thế chiến thứ nhất, ngôi nhà nhỏ tồn tại qua thời gian, đứng vững trên độ cao gần 3000 mét so với mực nước biển, đối mặt với những vách đá cheo leo và khắc nghiệt.

Buffa Di Perrero được xây dựng trên rìa núi ở một vị trí gần như không thể tiếp cận. Nhưng địa điểm kỳ lạ này đã thu hút những người leo núi và thám hiểm mạo hiểm trong nhiều năm. Ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi.

Ngôi nhà tọa lạc trên ngọn núi hiểm trở. Hình ảnh: Alpine và Speleological Rescue Veneto

Trong kỷ nguyên mà việc xây dựng trên một ngọn núi cao như vậy gần như là điều không tưởng, sự xuất hiện của Buffa di Perrero gợi lên sự tò mò và sự ngưỡng mộ. Vì việc tiếp cận ngôi nhà đã là một thử thách nên chưa ai nghĩ ra cách để di dời công trình này.

Ngày nay, để đến được Buffa di Perrero, du khách cần phải vượt qua Via Ferrata, một lộ trình hiểm trở đầy thách thức với thang sắt và dây cáp. Chỉ những ai có sức khỏe và ý chí phi thường mới có thể chinh phục được hành trình này. Mặc dù hiện nay, ngôi nhà không được coi là nơi an toàn để dừng chân nghỉ ngơi, nhưng những người đủ can đảm đến đây sẽ được thưởng ngoạn một quang cảnh ngoạn mục của dãy Dolomites hùng vĩ.

Club Alpino Italiano (CAI - câu lạc bộ núi cao của Ý tổ chức các cuộc thi leo núi, vận hành các túp lều trên núi cao, đánh dấu và duy trì các con đường, đồng thời tích cực bảo vệ môi trường) đã tạo ra một công trình tương tự, một nơi trú ẩn hiện đại, gần đèo Forcella Marmarole. Nơi đây có sức chứa lên đến 12 người. Đây là một thiên đường mới cho những tâm hồn phiêu lưu, những người tìm kiếm sự yên tĩnh và sự kết nối với thiên nhiên xa xôi, hùng vĩ.

Ngôi nhà đang dần xuống cấp theo thời gian. Hình ảnh: Alpine và Speleological Rescue Veneto

Buffa di Perrero không chỉ là một ngôi nhà; nó là biểu tượng của sự kiên cường, sức sáng tạo và khả năng vượt qua giới hạn của con người. Đây là nơi tưởng nhớ về lịch sử, nơi tri ân những người lính đã hy sinh và nơi kính trọng những tâm hồn dấn thân vào cuộc phêu lưu đầy rủi ro nhưng cũng không kém phần thú vị và huyền diệu.

Có thể nói, Buffa di Perrero là một công trình ấn tượng và độc đáo. Nó là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng phi thường của con người.

Theo Indiatimes, News Daily, Grunge