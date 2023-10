"Ngôi nhà thứ 2" tiện nghi cho doanh nhân tại HIIVE by Fusion Bình Dương

Khách sạn tiên phong về sự cân bằng cho giới doanh nhân



HIIVE by Fusion Bình Dương chính thức mở cửa đón khách từ tháng 8/2023. Khách sạn mang trong mình tầm nhìn và sứ mệnh cốt lõi của tập đoàn Fusion luôn tiên phong trong lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe và quản lý các khách sạn tại Đông Nam Á. HIIVE by Fusion Bình Dương cũng như tập đoàn Fusion nhận thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp với các chuyến công tác nên đã đặt rất nhiều tâm huyết vào khách sạn HIIVE by Fusion Bình Dương.

Tọa lạc tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 1) trung tâm tỉnh Bình Dương nơi tập trung rất nhiều khu nhà máy, tập đoàn đa quốc gia và đầu mối giao thương quan trọng, HIIVE by Fusion Bình Dương là nơi lưu trú hoàn hảo dành cho doanh nhân trong suốt thời gian làm việc tại khu vực. Không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi cho quá trình công tác, HIIVE by Fusion Bình Dương chỉ cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất một giờ di chuyển và nằm gần các địa điểm vui chơi - giải trí và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng như Aeon Mall Bình Dương, Sông Bé Golf Resort.



Cơ sở vật chất tiện nghi bậc nhất

Thiết kế tổng thể bên ngoài có tông màu cá tính và năng động, HIIVE by Fusion Bình Dương có 5 hạng phòng chính bao gồm Superior, Deluxe, Premium Deluxe; hạng phòng cao cấp Suites và Premium Suites, diện tích từ 26m2 đến hơn 50m2.

Quầy Bar "Dzô Dzô" – nơi có ti-vi màn hình lớn để xem các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế với nhiều loại thức uống ngon như bia thủ công

Khu vực làm việc tích hợp (co-working space) có không gian dành riêng cho khách khi cần sự tập trung hoặc thảo luận theo nhóm. Bên cạnh tiện nghi làm việc, HIIVE by Fusion Bình Dương còn đem đến những tiện ích giải trí và ẩm thực như các món Âu hoặc Việt ở nhà hàng Zest, giao lưu ở quầy Bar "Dzô Dzô" – nơi có ti-vi màn hình lớn để xem các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế với nhiều loại thức uống ngon như bia thủ công, cocktail cùng đa dạng các món ăn Á và Âu. Sân Golf 3D là nơi khách có thể tận hưởng những cú swing thư giãn ngay tại khách sạn sau ngày dài với công việc. Bên cạnh đó, với phòng tập gym và yoga hiện đại giúp các vị khách luôn duy trì lối sống lành mạnh trong chuyến công tác.



Phòng Suite sang trọng với khung cửa rộng mở bao trọn toàn cảnh không gian xanh mát

Doanh nhân sẽ cảm thấy như được ở nhà với đầy đủ những vật dụng và cơ sở vật chất đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt. Bên cạnh đó, với không gian rộng rãi đón ánh sáng tự nhiên từ ban công, sẽ không cảm thấy ngột ngạt hay bị bó buộc bởi gian phòng khách sạn. Đây quả thật là một "ngôi nhà thứ 2" dành cho doanh nhân, để có thể tự do khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.



Có nhiều giải pháp thân thiện với môi trường

Đi đầu trong việc nâng cao tính giải pháp quản lý và giám sát năng lượng, phân tích và tự động hóa môi trường phòng được bền vững và các giá trị "xanh" trong dịch vụ, HIIVE by Fusion Bình Dương hiện đang áp dụng rất nhiều giải pháp bảo vệ môi trường gắn liền với quy trình vận hành khách sạn. Tại các phòng ở, các áp dụng triệt để. Các tấm che cửa sổ phản chiếu và cách nhiệt được lắp đặt trong mỗi phòng, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện năng và dự án tái tạo nội thất dựa trên những nguyên liệu tái chế,... thể hiện tinh thần đề cao lối sống xanh trong cả kinh doanh lẫn du lịch. HIIVE by Fusion Bình Dương đã triển khai các dự án tiết kiệm, giảm thiểu năng lượng lẫn rác thải tối ưu và đã được những con số đáng kinh ngạc: giảm 36% năng lượng, 43% nước và 34% năng lượng hàm chứa của vật liệu so với các cơ sở khác tại địa phương.

Mỗi không gian tại HIIVE by Fusion Bình Dương đều được thiết kế thông minh, tiện nghi với tông màu pastel dịu nhẹ, tạo ra cảm giác thư giãn trong suốt quá trình lưu trú.

Không chỉ trong các gian phòng, toàn bộ hệ thống khách sạn HIIVE by Fusion Bình Dương cũng được trang bị hệ thống tiết kiệm nước. Du khách dễ dàng bắt gặp trong khách sạn những trạm lọc nước tập trung giúp giảm bớt số lượng chai nhựa thải ra môi trường đồng thời nâng cao chất lượng nước giúp đảm bảo sức khỏe cho khách lưu trú. Những đóng góp quan trọng của HIIVE by Fusion Bình Dương đối với môi trường đã được công nhận khi khách sạn nhận được Chứng chỉ quốc tế EGDE Certificate cho hạng mục công trình xanh. Điều này đã chứng minh HIIVE by Fusion Bình Dương là sự lựa chọn hoàn hảo cho những doanh nhân thế hệ mới.



Hiện nay HIIVE by Fusion Binh Duong đang có chương trình ưu đãi mang tên "Đặt 4 Thanh toán 3 - Cho chuyến công tác không còn lo toan" giúp bạn kéo dài chuyến công tác thoải mái với một đêm miễn phí. Hãy tận hưởng 4 đêm với mức giá 3 đêm và phần còn lại HIIVE by Fusion Binh Duong sẽ lo. Ngoài ra, bạn còn được sử dụng miễn phí nhiều tiện nghi và đặc quyền khác ngay trong tầm tay – hoàn hảo cho chuyến công tác dài ngày. Thời gian đặt phòng: 15/10/2023 - 31/12/2023. Thời gian lưu trú: 15/10/2023 - 31/12/2024

Thông tin liên hệ đặt phòng: Khách sạn HIIVE by Fusion Bình Dương

Địa chỉ: 10B Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (+84) 274 730 5000

Email: reservations@hiivehotels.com

Website: https://binhduong.hiivehotels.com/