Ngôi nhà tông màu đen như 'ốc đảo' giữa lòng thành phố

Ngôi nhà thú vị tọa lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, gia chủ gọi ngôi nhà là 'Nhà Bánh Mật", ngôi nhà được tạo ra như một ốc đảo với không gian đủ thông thoáng, cây xanh xung quanh, luôn tạo cảm giác an lành, bình yên.

Gia chủ chọn màu đen để không gian có chiều sâu, quyết định này dù đã làm gia chủ đắn đo rất nhiều nhưng thành quả vô cùng xứng đáng. Các mảng sơn hiệu ứng đơn sắc đen làm tôn vinh khối dáng của căn nhà 1 trệt 1 lầu.

Ngôi nhà có hồ nước nho nhỏ để các bé có nơi chơi đùa. Hồ nước chỉ làm sâu 70cm để an toàn cho các bé.

Gia chủ tin rằng đây là 1 căn nhà đủ thú vị để mỗi khi trở về nhà, có đủ không gian để chữa lành sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài.