Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp

| | Bất động sản

Sau nhiều năm sống xa gia đình, những người con quyết định xây một ngôi nhà ở quê để cha mẹ an hưởng tuổi già, đồng thời tạo nơi con cháu có thể trở về mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết. Trên khu đất hơn 1.600m² ở Đồng Nai, căn nhà một tầng vì thế dành nhiều diện tích cho những khoảng sinh hoạt chung.

Ngôi nhà có diện tích tầng trệt 260m², phục vụ một gia đình ba thế hệ. Trong đó, khu vực bếp và phòng khách rộng tới 70m² được tổ chức thành không gian chung lớn nhất. Đây cũng là nơi con cháu tập trung mỗi dịp Tết, cùng ăn uống, trò chuyện và chúc Tết ông bà.

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 1.

Nếp sinh hoạt ở vùng quê tiếp tục được đưa vào cách tổ chức ngôi nhà qua một khoảng hiên rộng. Thay vì chỉ đóng vai trò che nắng, che mưa, hiên trở thành nơi gia đình uống trà, tiếp khách hay trò chuyện cùng hàng xóm. Cây xanh được bố trí đan xen để khoảng này trở thành vùng chuyển tiếp giữa trong và ngoài nhà.

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 2.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 3.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 4.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 5.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 6.

Một chi tiết thú vị khác xuất phát từ thói quen thường xuyên tụ họp bạn bè vào cuối tuần của gia đình. Bàn nướng BBQ được đặt ngay tại hiên với một nửa nằm bên trong, một nửa hướng ra ngoài. Nhờ đó, việc nấu nướng và trò chuyện có thể diễn ra đồng thời mà không bị giới hạn bởi ranh giới của căn phòng.

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 7.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 8.

Điều kiện thời tiết nóng của khu vực Đông Nam Bộ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế. Hệ mái phủ phần lớn các không gian chức năng, được tạo nhiều lớp nhằm hạn chế nhiệt truyền xuống bên dưới. Ngói chịu nhiệt được sử dụng phía ngoài, kết hợp khoảng không khí cách nhiệt và lớp trần bên trong.

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 9.

Các phòng không được gom thành một khối kín mà chia thành những khối chức năng riêng, kết nối bằng hành lang thông thoáng. Cửa sổ, cửa ra vào được bố trí để đón gió, trong khi hệ lam phía trên hỗ trợ đưa khí nóng ra ngoài, giúp ánh sáng và không khí tự nhiên tiếp cận nhiều khu vực trong nhà.

Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 10.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 11.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 12.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 13.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 14.
Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp- Ảnh 15.

Từ căn bếp rộng, khoảng hiên đến chiếc bàn nướng nằm giữa trong và ngoài nhà, thiết kế được hình thành quanh những sinh hoạt quen thuộc của một gia đình đông người. Ngôi nhà vì thế vừa là nơi cha mẹ sống mỗi ngày, vừa sẵn sàng đón con cháu trở về sum họp.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cuộc tái cấu trúc thế kỷ của Hà Nội tạo ra kỳ tích, "đánh thức" sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô Nổi bật

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người

Toàn cảnh dự án công viên công nghệ trị giá 2 tỷ USD của FPT: Rộng gấp 2 lần phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi làm việc của 75.000 người Nổi bật

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

10:59 , 11/09/2026
Ông Phạm Nhật Vượng cho xây “Đảo Thiên Đường” tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam, tên gọi lấy cảm hứng từ một hòn đảo nổi tiếng ở Ý

Ông Phạm Nhật Vượng cho xây “Đảo Thiên Đường” tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam, tên gọi lấy cảm hứng từ một hòn đảo nổi tiếng ở Ý

10:55 , 11/09/2026
Bán đất 40 tỷ đồng nhưng khai chỉ 2 tỷ đồng, Lâm Định Quốc 69 tuổi bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng

Bán đất 40 tỷ đồng nhưng khai chỉ 2 tỷ đồng, Lâm Định Quốc 69 tuổi bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng

10:39 , 11/09/2026
Đề xuất siết quy định để chống dự án ‘găm’ đất không đưa vào sử dụng

Đề xuất siết quy định để chống dự án ‘găm’ đất không đưa vào sử dụng

10:13 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên