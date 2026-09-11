Ngôi nhà vùng quê dành không gian lớn để ba thế hệ sum họp

Ngôi nhà có diện tích tầng trệt 260m², phục vụ một gia đình ba thế hệ. Trong đó, khu vực bếp và phòng khách rộng tới 70m² được tổ chức thành không gian chung lớn nhất. Đây cũng là nơi con cháu tập trung mỗi dịp Tết, cùng ăn uống, trò chuyện và chúc Tết ông bà.

Nếp sinh hoạt ở vùng quê tiếp tục được đưa vào cách tổ chức ngôi nhà qua một khoảng hiên rộng. Thay vì chỉ đóng vai trò che nắng, che mưa, hiên trở thành nơi gia đình uống trà, tiếp khách hay trò chuyện cùng hàng xóm. Cây xanh được bố trí đan xen để khoảng này trở thành vùng chuyển tiếp giữa trong và ngoài nhà.

Một chi tiết thú vị khác xuất phát từ thói quen thường xuyên tụ họp bạn bè vào cuối tuần của gia đình. Bàn nướng BBQ được đặt ngay tại hiên với một nửa nằm bên trong, một nửa hướng ra ngoài. Nhờ đó, việc nấu nướng và trò chuyện có thể diễn ra đồng thời mà không bị giới hạn bởi ranh giới của căn phòng.

Điều kiện thời tiết nóng của khu vực Đông Nam Bộ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế. Hệ mái phủ phần lớn các không gian chức năng, được tạo nhiều lớp nhằm hạn chế nhiệt truyền xuống bên dưới. Ngói chịu nhiệt được sử dụng phía ngoài, kết hợp khoảng không khí cách nhiệt và lớp trần bên trong.

Các phòng không được gom thành một khối kín mà chia thành những khối chức năng riêng, kết nối bằng hành lang thông thoáng. Cửa sổ, cửa ra vào được bố trí để đón gió, trong khi hệ lam phía trên hỗ trợ đưa khí nóng ra ngoài, giúp ánh sáng và không khí tự nhiên tiếp cận nhiều khu vực trong nhà.

Từ căn bếp rộng, khoảng hiên đến chiếc bàn nướng nằm giữa trong và ngoài nhà, thiết kế được hình thành quanh những sinh hoạt quen thuộc của một gia đình đông người. Ngôi nhà vì thế vừa là nơi cha mẹ sống mỗi ngày, vừa sẵn sàng đón con cháu trở về sum họp.