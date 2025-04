"Ngôi sao tầm trung" vừa lên kệ ở Việt Nam: Ít đối thủ tầm giá 6 triệu, AI ấn tượng, đẹp như Galaxy S25

Tháng 3/2025, bộ ba Galaxy A series mới – Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G và Galaxy A26 5G chính thức ra mắt lập tức trở thành tâm điểm được yêu thích và săn đón của tín đồ công nghệ, nhờ sức mạnh của Awesome Intelligence được Samsung lần đầu mang đến dòng Galaxy A series.

Trong đó, Galaxy A26 5G được đánh giá là một chiếc smartphone thông minh đủ mạnh mẽ, bền bỉ, camera sắc nét, đặc biệt là sở hữu trí tuệ nhân tạo (AI), vượt trội so với tầm giá. Hiện, người tiêu dùng Việt chỉ cần bỏ ra hơn 6 triệu đồng là có thể sở hữu thiết bị được trang bị bộ công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Awesome Intelligence”, hoạt động trên nền tảng One UI 7.

Ở thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy A26 5G có 3 màu sắc để lựa chọn gồm đen opal, cam opal, xanh opal.

Giá của từng phiên bản như sau:

Phiên bản RAM 6 GB/ROM 128 GB là 6,59 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8 GB/ROM 128 GB có giá 6,99 triệu đồng.

Phiên bản RAM 8 GB/ROM 256 GB, khách hàng cần chi ra số tiền 7,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy A26 5G có giá khởi điểm từ 6,59 triệu đồng

Về hình thức, A26 sở hữu các đường bo cong nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giúp trải nghiệm cầm nắm thoải mái, thuận tiện cho mọi hoạt động sáng tạo cả ngày dài, từ quay video, chụp ảnh cho tới chỉnh sửa trực tiếp trên điện thoại. Thiết kế mang dáng dấp của Galaxy S25, tạo cảm giác cao cấp.

Samsung cũng mang đến Awesome Intelligence trên A26 với hàng loạt tính năng AI ấn tượng như Best Face, Create Filters, Circle to Search, cùng chế độ Nightography và HDR.

Về độ bền, Galaxy A26 5G đạt tiêu chuẩn IP67 về khả năng chống bụi và nước, cùng với lớp kính Corning Glass tiên tiến giúp bảo vệ chống trầy xước và nứt. Các thiết bị này sẽ nhận được tới 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành Android và One UI, cũng như 6 năm cập nhật bảo mật.

Ngoài ra, các tính năng bảo mật bao gồm Samsung Knox Vault, phát hiện trộm cắp nâng cao và các thiết lập bảo mật bổ sung.

Bản nâng cấp đáng giá của A25

Galaxy A26 5G được xem là phiên bản kế nhiệm của Galaxy A25. Liệu đây có phải là một bản nâng cấp đáng giá?

Trên thị trường hiện nay, các dòng điện thoại flagship đã quá tốt nên hầu như không có nhiều cải tiến qua từng năm. Nhưng việc chứng kiến công nghệ trên điện thoại giá rẻ ngày càng phát triển lại là một điều thú vị.

Hiệu năng có phần tốt hơn, nhưng camera dường như vẫn giữ nguyên. Màn hình lớn hơn một chút, sáng hơn một chút, và thiết kế tổng thể có phần tinh tế hơn. Samsung cũng hứa hẹn đây sẽ là bước tiến giúp AI tiếp cận mọi người dùng.

Bảng so sánh Samsung Galaxy A26 và Galaxy A25:

Galaxy A26 Galaxy A25 Khung nhựa, mặt lưng kính, viền mỏng hơn Khung nhựa, mặt lưng nhựa, viền dày hơn 6.7 inch, Super AMOLED, 120 Hz, độ sáng tối đa 1.200 nits 6.7 inch, Super AMOLED, 120 Hz, độ sáng tối đa 1.000 nits Ba camera sau, ống kính thứ ba là macro, camera chính 50 MP Ba camera sau, ống kính thứ ba là macro, camera chính 50 MP Samsung Exynos 1380, 5 nm, 2.4 GHz Samsung Exynos 1280, 5 nm, 2.4 GHz 6 GB RAM / 128 GB bộ nhớ trong 6 GB RAM / 128 GB bộ nhớ trong Pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25 W Pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25 W Không hỗ trợ sạc không dây Không hỗ trợ sạc không dây

Thiết kế và Màn hình

Màn hình lớn hơn với viền mỏng hơn

Là dòng điện thoại giá rẻ, Galaxy A26 không được trang bị những linh kiện cao cấp như các dòng điện thoại đắt tiền hơn. Tuy nhiên, máy vẫn cho thấy sự phát triển so với năm ngoái. Viền màn hình của máy có thể dày khi so sánh với Galaxy A56 hay Galaxy S nhưng vẫn mỏng hơn so với Galaxy A25.

Sự giảm bớt này giúp màn hình lớn hơn một chút, 6.7 inch so với 6.5 inch của thế hệ trước. Mặt lưng của Galaxy A26 giờ đây được làm bằng kính thay vì nhựa mờ giả kính như trên Galaxy A25.

Xét việc cả hai điện thoại này đều không hỗ trợ sạc không dây, việc sử dụng mặt lưng kính thật hay giả kính đều không cần thiết.

Galaxy A26 mỏng hơn, nhưng rộng và cao hơn một chút so với A25. Nhưng sự chênh lệch này là không đáng kể. Cảm giác cầm trên tay của cả hai thiết bị là gần như nhau. Galaxy A26 đạt chuẩn IP67, có nghĩa là nó chống bụi và có thể chịu được việc ngâm nước nhẹ (tối đa một mét).

Cả hai đều có cụm camera ba ống kính ở mặt sau, với thiết kế khác nhau nhưng có thể giống nhau về thông số.

Thông số màn hình của hai máy khá tương đồng. Như đã đề cập trước đó, màn hình Galaxy A26 đã tăng lên 6.7 inch, từ 6.5 inch của Galaxy A25. Cả hai đều là màn hình Super AMOLED 1080p với tần số quét 120 Hz. Và với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng, đây là một màn hình ấn tượng.

Galaxy A26 có độ sáng tối đa được công bố cao hơn một chút cho HDR - Samsung công bố 1.200 nits trên mẫu mới so với 1.000 nits trên Galaxy A25.

Vì thuộc dòng sản phẩm giá rẻ của Samsung, nên cả hai máy đều không có cảm biến vân tay dưới màn hình. Thay vào đó, cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn. Nó hoạt động tốt, chỉ hơi bất tiện tùy thuộc vào vị trí hoặc cách bạn đặt điện thoại. Cả hai cũng không có tính năng Always-On Display.

Hiệu năng và Phần mềm

Những bước tiến nhỏ cho Exynos

Galaxy A26 được trang bị chip Exynos 1380 mới hơn do Samsung sản xuất, trong khi A25 sử dụng Exynos 1280 thế hệ trước. Cả hai đều là chip 8 nhân với hai nhân hiệu năng cao có tốc độ xung nhịp tối đa 2.4 GHz và đều được xây dựng trên tiến trình 5 nm. Tuy nhiên, rõ ràng là đã có một số cải tiến. Vì Exynos 1380 cho tốc độ đa nhân và hiệu năng GPU tốt hơn một chút.

Những điểm số này không có gì quá đặc biệt khi so sánh với các sản phẩm hàng đầu trên thị trường. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các chip tầm trung vẫn đang phát triển và mang lại hiệu suất tăng từ 25% đến 30% mỗi năm.

Cả hai điện thoại đều có RAM 6 GB và bộ nhớ trong UFS 2.0 128 GB. Chúng được cài đặt sẵn One UI 7 với giao diện người dùng được thiết kế lại và biểu tượng ứng dụng được làm mới.

Camera

Trên lý thuyết, Cả 2 sản phẩm có cùng một camera, cùng kích thước cảm biến. Camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP. Vì vậy, bất kỳ sự khác biệt nào về hiệu suất có thể đến từ bất kỳ thay đổi nào trong ống kính hoặc bộ xử lý hình ảnh được nâng cấp của bộ xử lý mới.

Thời lượng Pin và Sạc

Giống như camera, pin của hai điện thoại này dường như có thông số kỹ thuật giống hệt nhau. Dung lượng 5.000 mAh và sạc có dây 25 W, không có sạc không dây.

Chất lượng Âm thanh và Cảm ứng

Có một chút cải tiến về âm thanh với Galaxy A26. Âm thanh vẫn hơi mỏng và rè, có thể hơi chói tai, nhưng ít nhất đã có thêm một chút âm trầm. Galaxy A25 nghe có vẻ tệ hơn một chút, đặc biệt là vì nó thiếu âm trầm mà Galaxy A26 có. Cảm ứng rung cũng là loại motor rung chậm, không phải là những cú chạm chính xác như phản hồi xúc giác cao cấp.

So sánh Thông số kỹ thuật:

Galaxy A26 Galaxy A25 Kích thước và Trọng lượng: 164 x 77.5 x 7.7 mm, 200g Kích thước và Trọng lượng: 161 x 76.5 x 8.3 mm, 197g Màn hình: 6.7 inch, 1080p, Super AMOLED, 120 Hz Màn hình: 6.5 inch, 1080p, Super AMOLED, 120 Hz Bộ xử lý: Exynos 1380 (5nm), 2.4 GHz Bộ xử lý: Exynos 1280 (5 nm), 2.4 GHz Phiên bản: 6 GB RAM/ 128 GB bộ nhớ trong, giá 299 USD Phiên bản: 6 GB RAM/ 128 GB bộ nhớ trong, giá 299 USD Camera: Chính 50 MP, f/1.8; Góc siêu rộng 8 MP, f/2.2; Macro 2 MP; Selfie 13 MP Camera: Chính 50 MP, f/1.8; Góc siêu rộng 8 MP, f/2.2; Macro 2 MP; Selfie 13 MP Pin: 5.000 mAh Pin: 5.000 mAh Sạc: Có dây 25W Sạc: Có dây 25 W

Nên mua máy nào?

Nhìn chung, đây là hai chiếc điện thoại rất giống nhau. Galaxy A26 mang lại hiệu năng cao hơn một chút nhưng phải đánh đổi bằng việc giảm nhẹ thời lượng pin. Camera khá tương đồng và phần mềm - khi Galaxy A25 được cập nhật One UI 7 - sẽ khá giống nhau. Nếu bạn mua được Galaxy A25 với giá ưu đãi ngay bây giờ, nó có thể đáng để chọn hơn so với mẫu mới hơn. Nếu bạn đang phân vân về việc nâng cấp - có thể không cần thiết. Hãy tiết kiệm số tiền đó và nâng cấp lên một thiết bị cao cấp hơn sau này!