‘Ngôi vương’ khó soán của tỷ phú Lý Gia Thành: 6 bí mật ẩn giấu và nguyên tắc bất di bất dịch ‘thái độ cũng quan trọng như khả năng’

1. Các thói quen gắn mác "siêu nhân"

Cho đến năm Lý Gia Thành 85 tuổi, ông vẫn duy trì hai thói quen đã theo mình kể từ khi khởi nghiệp vào những năm đầu đời: một là nhất định phải đọc sách trước khi đi ngủ, nếu nội dung có liên quan đến nghiệp vụ của công ty, dù cho có khó hiểu đến mức nào thì ông cũng sẽ cố gắng xem đi xem lại cho đến khi nào hiểu mới thôi; hai là sau buổi ăn tối, ông nhất định phải xem tivi chiếu các chương trình tiếng Anh khoảng 10-20 phút, đồng thời còn lớn tiếng đọc theo.

Sự siêng năng và kỷ luật tự giác này không thể so sánh với người bình thường. Về thói quen làm việc, chi tiết nổi tiếng nhất chính là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lý Gia Thành: bất kể tối hôm trước ông ấy đi ngủ lúc mấy giờ, thì ông ấy đều sẽ thức dậy lúc 5 giờ 59 phút sáng hôm sau. Sau đó, ông ấy sẽ nghe tin tức, chơi golf trong một tiếng rưỡi rồi đến văn phòng.

Những người thân cận với Lý Gia Thành cho biết ông ấy là người rất cảnh giác với các khủng hoảng, hầu như ông luôn dành 90% thời gian để nghĩ về tương lai. Ông ấy luôn dự đoán trước những sự cố có thể xảy ra cho công ty, không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân và sau đó đưa ra giải pháp cho vấn đề. Nhờ vậy mà mỗi khi khủng hoảng đến, ông ấy đều sẵn sàng đối mặt.

Có một sự thật là vào năm 2008 công ty của Lý Gia Thành đã xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn và ông đã dự đoán chính xác về nó, đồng thời cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Khi cuộc khủng hoảng ập đến, tập đoàn không chỉ bình an vô sự mà còn bắt được cơ hội phát triển hơn.

2. Là một doanh nhân, Lý Gia Thành đặc biệt nhạy cảm với những con số

Từ năm 20 tuổi, Lý Gia Thành đã rất thích đọc báo cáo thường niên của các công ty khác. Ngoài việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, bạn cũng có thể tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm trong phương pháp xử lý kế toán của các công ty khác, cũng như việc phân phối các nguồn lực của công ty. Ông tuyên bố bản thân có thể nói chính xác hơn 90% dữ liệu về sự phát triển của bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn của mình trong những năm gần đây: "Xem qua là tôi sẽ nhớ rất kỹ, bởi vì tôi đã đầu tư vào nó."

Lý Gia Thành thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin. Dù tuổi đã cao nhưng sự hiểu biết về công nghệ mới của ông không thua gì lớp trẻ. Trong văn phòng của Lý Gia Thành có hai máy tính ở phía bên tay trái, hiển thị những thay đổi theo thời gian thực về giá cổ phiếu của các công ty của ông. Và trên chiếc bàn bên cạnh là chiếc máy tính xách tay Apple để sử dụng cho công việc hàng ngày.

Mỗi buổi sáng, Lý Gia Thành sẽ nhận được một danh sách các tin tức toàn cầu trong ngày trên bàn làm việc của mình. Theo một người đã đi theo ông hơn 10 năm, thì danh sách tin tức này không phải là một bản tóm tắt mà là các tiêu đề tin tức nối tiếp nhau, chủ yếu là từ các phương tiện truyền thông nổi tiếng thế giới như "The Wall Street Journal", "The Economist" và "Financial Times". Lý Gia Thành sẽ xem lướt qua trước, sau đó chọn những bài báo mà ông ấy muốn đọc, rồi cho phiên dịch đến đọc tỉ mỉ cho mình nghe.

Lý Gia Thành đã kiên trì với thói quen này trong hơn 10 năm, và do đó ông đã thành lập một nhóm bốn thành viên chỉ để phụ trách công việc này. Và lý do tại sao ông ấy đọc tiêu đề thay vì đọc tóm tắt là vì ông ấy không muốn bị người khác dắt mũi. Những thói quen này đã giúp Lý Gia Thành luôn dẫn đầu về thông tin, đồng thời cho phép ông đầu tư vào hàng loạt công ty công nghệ cao.

3. Luôn tự đặt câu hỏi

Nhiều cấp dưới của ông nói với phóng viên của Southern Weekly rằng Lý Gia Thành rất giỏi đặt câu hỏi, khi gặp một điều gì mới, ông ấy sẽ luôn nghĩ, điều này có liên quan gì đến tôi và công ty của tôi không? Nhưng ông không trả lời những câu hỏi đó, mà luôn để những vấn đề của mình cho các chuyên gia tìm ra câu trả lời.

4. Hiểu chính mình, sống tình cảm nhưng giỏi kiểm soát cảm xúc

Ông ấy gần như không bao giờ tức giận, và luôn nở nụ cười khi nhìn thấy mọi người. Những người thân cận với Lý Gia Thành chia sẻ, họ hầu như không hiểu được ông. Vì sao họ chưa từng thấy ông ấy tức giận? Một giám đốc điều hành đã đi theo Lý Gia Thành hơn 20 năm chia sẻ.

Trong ấn tượng của cô, Lý Gia Thành rất quyết đoán, nhưng không phải là người có cái tôi cao, ông ấy rất biết lắng nghe cấp dưới của mình: "Nếu bạn đúng, ông ấy sẽ lắng nghe bạn thay vì khăng khăng làm theo ý mình."

Một cấp dưới khác đã gắn bó với Lý Gia Thành hơn 10 năm tiết lộ rằng ông rất thích xem phim, hơn nữa còn xem rất là nhập tâm, mỗi lần đều sẽ chọn ra một nhân vật mà mình thích để nhập vai, cảm nhận tình cảnh của nhân vật đó. Trong mắt cấp dưới này, Lý Gia Thành thực sự là một người sống rất tình cảm, nhưng điều khiến ông ấy trở nên khác biệt là biết cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Lý Gia Thành cho rằng sự điềm tĩnh này là nhờ ông yêu thích đọc sách: "Tôi thích đọc, và tôi đọc tất cả các loại sách hữu ích cho mình, hữu ích cho hôm nay và ngày mai. Vì vậy, khi các biến cố lớn xảy đến, tôi đều có thể giải quyết được."

Mặc dù là người giàu nhất Trung Quốc, nhưng Lý Gia Thành sống rất giản dị. Mỗi khi xuất hiện trước ống kính ông chỉ mặc một bộ vest và áo sơ mi trắng. Ông còn không ngại cho người khác biết bộ đồ và đôi giày da mà ông đang mang đã theo ông hơn chục năm rồi. Văn phòng của Lý Gia Thành cũng đơn giản như trang phục, ngoại trừ khung cảnh biển vô tận của cảng Victoria.

5. Cô độc là trạng thái bình thường của Lý Gia Thành

Nhớ lại sự chăm chỉ của mình trong những năm đầu đời, Lý Gia Thành nói: "Những người khác là tự học, còn tôi là 'chộp lấy kiến thức' và tranh giành thời gian để tự học."

Đây là một hành trình cô đơn, số phận đã lấy đi của ông thứ gì, Lý Gia Thành phải tự mình giành lại thứ đó. Không có học lực, không có mối quan hệ hay vốn, cho nên tự học chính là vũ khí duy nhất của ông ấy nếu muốn đạt được thành công. Lý Gia Thành không bao giờ đầu tư theo trực giác, mà phải nghiên cứu kỹ báo cáo tài chính của công ty và các quy tắc kinh doanh.

Nhờ dành nhiều thời gian một mình, ông cũng chiêm nghiệm được nhiều triết lý sống tâm đắc. Trên bàn làm việc của Lý Gia Thành có hai chiếc cốc nhỏ, trên đó có viết hai đoạn văn do chính ông đề bút, một đoạn là: "Cầu vinh trăm việc, không bằng tránh một việc hổ thẹn. Mời ngàn người cùng vui, không bằng tha thứ cho một người."

Đoạn còn lại là: "Mùa xuân có trăm hoa, mùa thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu như không có điều bận lòng, thì thế gian thực sự rất đẹp.

6. Một đế chế kinh doanh được xây dựng dựa trên sự tôn trọng

Những người bình thường quan tâm đến đế chế giàu có của Lý Gia Thành nhiều hơn là thế giới bí mật bên trong của ông. Nhưng lại không biết, đế chế giàu có đó vốn được xây dựng dựa trên đức tính bên trong của Lý Gia Thành, đó là sự tôn trọng với mọi người.

Tôn trọng mọi người là văn hóa cốt lõi của công ty Lý Gia Thành, và đó cũng là bí quyết giúp công ty có thể phi nước đại trên khắp thế giới trong nhiều năm. Theo ông, mọi người đều có rất nhiều ý kiến hay, thế sao lại cứ phải khăng khăng làm theo bạn?

Một thực tế đó là tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên trong công ty ông rất thấp. Đa số nhân viên đều là những người đã làm việc lâu năm. Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Gia Thành đã từng trả lời như sau: "Để trở thành một nhà quản lý thành công, thái độ cũng quan trọng như khả năng."