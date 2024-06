Ngược dòng cuộc đua giảm giá xe điện, một hãng siêu xe rục rịch ra mắt mẫu EV đầu tiên có giá ít nhất 13 tỷ VND, đánh bật các đối thủ hạng sang

Chiếc ô tô điện đầu tiên của Ferrari sẽ có giá ít nhất 500.000 euro (535.000 USD/13,6 tỷ VND), Reuters trích dẫn một nguồn tin thân cận cho biết.

Theo Reuters, hãng siêu xe của Ý sẽ ra mắt một mẫu ô tô điện vào cuối năm 2025 với mức giá mà họ cho rằng những tay chơi siêu giàu sẵn sàng xuống tiền. Đáng chú ý, Ferrari rục rịch ra mắt mẫu xe đắt tiền trong bối cảnh các đối thủ đang giảm giá xe do nhu cầu chững lại.

Giá niêm yết mỗi xe Ferrari EV chưa bao gồm các tính năng và tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng – thường tăng thêm 15-20% so với giá gốc. Do đó, mức giá thực tế sẽ cao hơn nhiều so với giá trung bình một chiếc Ferrari mà hãng tung ra trong quý đầu tiên năm nay, ở mức 350.000 euro, và nhiều mẫu EV hạng sang của đối thủ.

Ferrari không trả lời yêu cầu bình luận về giá của chiếc xe điện đầu tiên hoặc nhà máy mới sắp được khánh thành tại Maranello, miền bắc nước Ý.

Nguồn tin giấu tên cho biết, nhà máy xe điện tại Maranello là một bước đi táo bạo của hãng, nâng công suất của hãng lên khoảng 20.000 chiếc. Đáng chú ý, năm ngoái, Ferrari giao chưa đến 14.000 chiếc.

Nhà máy mới ở Maranello sẽ bổ sung thêm cho Ferrari một dây chuyền lắp ráp xe mới. Cơ sở này cũng đồng thời sẽ sản xuất ô tô chạy xăng, xe hybrid, xe điện mới cùng với các linh kiện cho xe hybrid và xe điện. Nguồn tin cho biết nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong vòng 3 đến 4 tháng tới.

Nguồn tin cho biết, mẫu xe điện thứ hai cũng đang được phát triển, và quá trình này đang ở giai đoạn đầu.

Lamborghini – đối thủ của Ferrari, cũng có kế hoạch bắt đầu bán mẫu xe điện đầu tiên vào năm 2028.

Nhà phân tích Andrea Balloni của Mediobanca cho biết ông kỳ vọng mẫu xe điện mới của Ferrari sẽ có mức giá cao để giúp duy trì tỷ suất lợi nhuận và chiếm hơn 10% doanh thu hàng năm. Ông cũng cho biết thêm khách hàng cốt lõi của Ferrari vẫn ưa thích các mẫu xe chạy xăng.

Theo Reuters