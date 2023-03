Người 2 lần giữ kỷ lục Guinness thế giới về trí nhớ tiết lộ cách tăng trí nhớ và tập trung tốt hơn

Dave Farrow là người giữ kỷ lục Guinness hai lần về trí nhớ vĩ đại nhất. Năm 1996, khi mới 21 tuổi, Farrow đã thiết lập kỷ lục thế giới sau khi nhớ vị trí của từng quân bài trong 52 bộ (2.704 lá bài) được xáo trộn. Và Farrow chỉ được phép nhìn thứ tự của chúng một lần duy nhất.

Đến năm 2002, một huấn luyện viên trí nhớ khác đến từ Anh là Dominic O'Brien đã phá vỡ kỷ lục của Farrow với khả năng ghi nhớ 54 bộ bài.

Nhưng vào năm 2007, Dave Farrow đã tái thiết lập kỷ lục. Lần này, Farrow đã ghi nhớ thành công 59 bộ, tức là 3.068 quân bài bị xáo trộn.

Và cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua kỷ lục này của anh.

Hiện tại, Dave Farrow là Giám đốc điều hành của Công ty Farrow Memory và Farrow Communications. Ông là khách mời nổi bật trong hơn 2000 cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các chương trình như The Today Show, Live with Regis and Kelly, Steve Harvey, Discovery Channel...