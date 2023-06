"Người bạn đồng hành" của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng

"Cẩn tắc vô ưu" - Hùng Dũng chia sẻ điều tâm huyết



Là một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia, Đỗ Hùng Dũng - một trong ba tiền vệ tài năng của đội tuyển Việt Nam giúp đội tuyển giành được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Trên sân cỏ, anh là mắt xích quan trọng, thường ghi điểm bằng khả năng ứng biến nhanh; phát động tấn công từ tuyến giữa, giúp đội dễ dàng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.

Đỗ Hùng Dũng hiện đang đầu quân cho CLB Hà Nội. Hùng Dũng chia sẻ, đối với anh bóng đá không chỉ là nghề nghiệp, mà nó còn là niềm đam mê. Anh cho biết, để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, Hùng Dũng đã từng gặp phải sự ngăn cản bởi gia đình cho rằng bóng đá là một sự lựa chọn mạo hiểm, tồn tại nhiều yếu tố rủi ro.

Với tính cách chững chạc, điềm đạm trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về những "lo xa" của mình. Bản thân đã từng gặp không ít chấn thương trong thi đấu; hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của sức khoẻ với sự nghiệp; "Chuẩn bị để đón vận may vẫn hơn là ngồi chờ đợi may mắn tự tìm đến. "Nghề" cầu thủ và "nghiệp" thể thao, luôn song hành. Vì vậy mỗi chúng ta nên cần có những sự chuẩn bị trước để tinh thần luôn ở trạng thái cân bằng và tích cực; sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống; cũng như đủ tinh tấn để nhận diện và giữ gìn những may mắn đang ở bên". Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Đỗ Hùng Dũng không chỉ dừng lại ở việc "lo lắng" mà đã chủ động đi tìm "giải pháp".



Bảo hiểm BSH - "Bạn đồng hành" của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng



Để bản thân an tâm trong mỗi trận đấu, anh đã tìm hiểu và quyết định lựa chọn các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của BSH cho bản thân và gia đình. Theo Đỗ Hùng Dũng, bảo hiểm sức khỏe của BSH giúp anh giảm bớt gánh nặng về chi phí khi không may gặp phải các rủi ro trong cuộc sống. Đây cũng là "người bạn đồng hành" giúp anh an tâm mỗi khi thi đấu; người cùng anh sát cánh trên con đường chinh phục đỉnh cao sân cỏ.



Đỗ Hùng Dũng tin tưởng lựa chọn bảo hiểm BSH (Ảnh: Bảo hiểm BSH)

Thủ quân của đội tuyển quốc gia cho biết, BSH là doanh nghiệp uy tín trên thị trường bảo hiểm. Sau khi tìm hiểu và được tư vấn kỹ càng, Đỗ Hùng Dũng đã lựa chọn các sản phẩm của BSH cho bản thân và thành viên gia đình. Ngoài ra thương hiệu bảo hiểm BSH cũng đã đồng hành cùng Câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian qua; với quyền lợi bảo hiểm đặc biệt chỉ dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của BSH có phạm vi bồi thường rộng, linh hoạt trong việc cung cấp các gói bảo hiểm phù hợp cho anh và gia đình. Bảo hiểm BSH nhiều năm liền hiện được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu bảo hiểm uy tín tại Việt Nam (theo VNR khảo sát). Hiện BSH nằm trong nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, bước sang chặng đường 15 năm kế tiếp, BSH tiếp tục trung thành với chiến lược đặt quyền lợi khách hàng là nền tảng phát triển; nâng cao trải nghiệm khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường. BSH hiện là một trong 6 công ty lớn nhất thị trường về quy mô mạng lưới kinh doanh với 52 đơn vị thành viên, 63 phòng kinh doanh hoạt động khắp cả nước.